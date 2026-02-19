Zrób sobie Dzień Kabanosa i... wyluzuj - Marka Tarczyński promuje święto popularnej przekąski

„Zrób sobie Dzień Kabanosa i wyluzuj!” – bo Dzień Kabanosa to w gruncie rzeczy nie tylko święto w kalendarzu, ale sposób myślenia. To prosty patent na głód zawsze wtedy, gdy nie chce się gotować, kombinować ani planować. Kabanosy sprawdzają się w takich sytuacjach idealnie: są pod ręką, nie wymagają przygotowania i pozwalają po prostu cieszyć się chwilą.

To przekąska, którą Polacy wybierają wyjątkowo często – 91% konsumentów deklaruje, że sięga po kabanosy, a średnio 2 na 3 paczki zjadanych w Polsce kabanosów to produkty marki Tarczyński. Na taki wynik wpływają: wygodna forma, wysoka zawartość białka i szeroka gama smaków, które sprawiają, że kabanosy pasują niemal do każdej sytuacji – w domu, w pracy, w podróży czy „na szybko” między spotkaniami. A gdy dodać do tego innowacje, którymi regularnie zaskakuje marka – różnorodne warianty smakowe, w tym wersje z nadzieniem i roślinne, oraz receptury z obniżoną nawet o 40% zawartością tłuszczu – widać wyraźnie, że klasyka może iść w parze z nowoczesnym podejściem.

Wokół tegorocznego Dnia Kabanosa marka zaplanowała szerokie działania komunikacyjne – od współprac z twórcami na TikToku i YouTubie, przez obecność z humorystycznymi spotami na Instagramie, Facebooku i YouTube, po konkurs na swoim profilu na Facebooku oraz dedykowane standy w sklepach. Wszystko po to, by przypomnieć, że Dzień Kabanosa można zrobić sobie każdego dnia. Bo czasem najlepszy plan na wieczór to… brak planu. I kabanosy zawsze pod ręką.

Są takie momenty, kiedy nie mamy ochoty planować posiłku, tylko po prostu chcemy mieć spokój. Od 35 lat jesteśmy wtedy obok, z produktami, które nie wymagają przygotowań. Kabanosy to mały rytuał na złapanie oddechu – chwila luzu, którą można zrobić sobie zawsze, gdy dzień zaczyna rządzić się własnymi zasadami – powiedział Radosław Chmurak, Wiceprezes Zarządu firmy Tarczyński S.A.

26 lutego – data, od której wszystko się zaczęło

Obchodzony 26 lutego Dzień Kabanosa to nieprzypadkowa data – to właśnie tego dnia marka Tarczyński rozpoczęła swoją działalność. Dlatego Dzień Kabanosa to coś więcej niż kolejne kulinarne święto. W tym roku ta data nabiera dodatkowego znaczenia, bo marka obchodzi jubileusz 35-lecia swojego istnienia.

Założona w 1991 roku przez Elżbietę i Jacka Tarczyńskich firma zaczynała od przetwórstwa mięsnego, by z czasem stać się liderem FMCG i nr 1 w produkcji wędlin paczkowanych w Polsce. Dziś produkty marki można znaleźć w blisko 40 krajach na trzech kontynentach – także tak odległych jak Stany Zjednoczone czy Wietnam. Wszystkie kabanosy powstają w zakładzie w Ujeźdźcu Małym, a gdyby ułożyć te wyprodukowane w ciągu jednego miesiąca jeden obok drugiego, mogłyby… okrążyć Ziemię.

Za wysoką jakością produktów Tarczyński odpowiadają ponad 100-osobowe zespoły technologii i R&D, które dbają o to, by każdy wyrób przed trafieniem na rynek przeszedł szczegółowe analizy i testy. Dzięki temu smak i jakość spełniają nie tylko międzynarodowe normy, ale przede wszystkim wewnętrzne standardy firmy.