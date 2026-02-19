Ten płyn z Action to prawdziwy hit! Kosztuje grosze, a działa cuda nie tylko w kuchni

Action podbił serca Polaków dzięki szerokiemu asortymentowi i niskim cenom.

Jeden z popularnych produktów do czyszczenia z Action ma zaskakujące, dodatkowe zastosowanie.

Sprawdź, do czego jeszcze możesz użyć tego uniwersalnego specyfiku z Action!

Action, bez wątpienia, zdobył serca Polaków i stał się jednym z ich ulubionych sklepów. Jego popularność wynika z imponującej różnorodności asortymentu - od artykułów gospodarstwa domowego, przez zabawki, po kosmetyki. Jednak to, co szczególnie przyciąga klientów do Action, to bogata oferta produktów do sprzątania. Wiele z tych produktów wyróżnia się dobrym składem i wysoką wydajnością, a przy tym kosztuje znacznie mniej niż odpowiedniki znanych marek. To właśnie stosunek jakości do ceny jest jednym z głównych powodów, dla których Polacy tak chętnie wracają do tego sklepu.

Zobacz także: Ta torebka z Sinsay za 49 zł to prawdziwy hit! Łudząco przypomina model znanej marki za 10 000 zł!

Jak ułatwić sobie sprzątanie? Plac Zabaw odc. 10

Ten uniwersalny płyn do czyszczenia znakomicie poradzi sobie także z plamami

Chyba każdy słyszał o tym uniwersalnym produkcie do czyszczenia, który jeszcze do niedawna można było znaleźć na pułkach w Action. Jego wszechstronne zastosowanie oraz znakomita jakość i niska cena sprawiły, że różowe płyny "All Purpose Cleaner" (czyli ten, który nadaje się do czyszczenia niemalże każdej powierzchni) w mig stał się viralem i zniknął ze sklepowych półek. Jedna z internautek znalazła jednak także inne zastosowanie do tego skomponowanego z olejków eterycznych i rozmarynu oraz imbiru specyfiku. Jak się okazuje, znakomicie sprawdza się w roli odplamiacza! Użytkowniczka TikToka, która działa pod pseudonimem "to.tamto.owamto", zaznaczyła w swoim nagraniu, iż zupełnie przypadkiem odkryła, że wystarczy spryskać zabrudzone np. kawą lub herbatą ubranie, a plama znika w mig! W przypadku kawy należy jeszcze wykonać pranie bluzki czy spodni, jednak w przypadku herbaty, plama zejdzie dosłownie od ręki!

W komentarzach pojawiły się także informacje, że płyn radzi sobie także z plamami na tapicerce (np. na krzesłach welurowych) oraz powstałymi na ścianach. Nic więc dziwnego, że ten produkt zniknął już ze sklepowych półek, o czym informują także w komentarzach pod filmem internautki. Jeśli jednak macie jeszcze możliwość go kupić, pędźcie do Action, gdyż jak widać, znakomicie sprawdzi się nie tylko do sprzątania.