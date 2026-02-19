Ten płyn z Action to prawdziwy hit! Kosztuje grosze, a działa cuda nie tylko w kuchni

- Action podbił serca Polaków dzięki szerokiemu asortymentowi i niskim cenom.
- Jeden z popularnych produktów do czyszczenia z Action ma zaskakujące, dodatkowe zastosowanie.
- Sprawdź, do czego jeszcze możesz użyć tego uniwersalnego specyfiku z Action!
Action, bez wątpienia, zdobył serca Polaków i stał się jednym z ich ulubionych sklepów. Jego popularność wynika z imponującej różnorodności asortymentu - od artykułów gospodarstwa domowego, przez zabawki, po kosmetyki. Jednak to, co szczególnie przyciąga klientów do Action, to bogata oferta produktów do sprzątania. Wiele z tych produktów wyróżnia się dobrym składem i wysoką wydajnością, a przy tym kosztuje znacznie mniej niż odpowiedniki znanych marek. To właśnie stosunek jakości do ceny jest jednym z głównych powodów, dla których Polacy tak chętnie wracają do tego sklepu.
Ten uniwersalny płyn do czyszczenia znakomicie poradzi sobie także z plamami
Chyba każdy słyszał o tym uniwersalnym produkcie do czyszczenia, który jeszcze do niedawna można było znaleźć na pułkach w Action. Jego wszechstronne zastosowanie oraz znakomita jakość i niska cena sprawiły, że różowe płyny "All Purpose Cleaner" (czyli ten, który nadaje się do czyszczenia niemalże każdej powierzchni) w mig stał się viralem i zniknął ze sklepowych półek. Jedna z internautek znalazła jednak także inne zastosowanie do tego skomponowanego z olejków eterycznych i rozmarynu oraz imbiru specyfiku. Jak się okazuje, znakomicie sprawdza się w roli odplamiacza! Użytkowniczka TikToka, która działa pod pseudonimem "to.tamto.owamto", zaznaczyła w swoim nagraniu, iż zupełnie przypadkiem odkryła, że wystarczy spryskać zabrudzone np. kawą lub herbatą ubranie, a plama znika w mig! W przypadku kawy należy jeszcze wykonać pranie bluzki czy spodni, jednak w przypadku herbaty, plama zejdzie dosłownie od ręki!
W komentarzach pojawiły się także informacje, że płyn radzi sobie także z plamami na tapicerce (np. na krzesłach welurowych) oraz powstałymi na ścianach. Nic więc dziwnego, że ten produkt zniknął już ze sklepowych półek, o czym informują także w komentarzach pod filmem internautki. Jeśli jednak macie jeszcze możliwość go kupić, pędźcie do Action, gdyż jak widać, znakomicie sprawdzi się nie tylko do sprzątania.