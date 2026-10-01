Złoto nie tylko na specjalne okazje. Ambassadora Gold i Gold od Gisady

Złoto od dawna kojarzy się z biżuterią, sukniami wieczorowymi i uroczystymi okazjami. Dzisiaj równie naturalnie komponuje się z dżinsami czy białym T-shirtem. Ta równowaga między czymś wyjątkowym a czymś swobodnym znajduje odzwierciedlenie w zapachu Ambassadora Gold. Zapach otwiera się soczystymi nutami śliwki, gruszki i pomarańczy, po których następuje bukiet białych kwiatów. Wanilia i ciepłe nuty drzewne nadają mu delikatne, zmysłowe wykończenie. Ma w sobie charakter, by towarzyszyć uroczystemu wieczorowi, ale równie dobrze czuje się w codziennym życiu.

Owocowa świeżość, białe kwiaty i ciepła baza

Ambassadora Gold otwiera się soczystą mieszanką dojrzałej śliwki i gruszki, podkreśloną świeżością nut cytrusowych. Wkrótce potem na pierwszy plan wysuwają się gardenia, frangipani, kwiat pomarańczy i tuberoza, nadając zapachowi bardziej kremowy, zmysłowy charakter. Kompozycja opiera się na bazie wanilii, benzoiny, piżma, drzewa sandałowego i słodkiego akordu cukrowego, stopniowo ujawniając cieplejszą, bardziej otulającą stronę.

Nuty zapachowe Ambassadora Gold:

Głowa: cytryna, pomarańcza, śliwka, gruszka

Serce: plumeria, gardenia, kwiat pomarańczy, tuberoza

Baza: benzoes, piżmo, akord cukrowy, wanilia, drzewo sandałowe

Stworzony przez perfumiarkę Julię Rodríguez zapach Ambassadora Gold uosabia nowoczesną, odważną kobiecość. Twarzą tej kompozycji jest Georgina Rodríguez – jej charakterystyczny styl, elegancja i pewność siebie odzwierciedlają ideę stojącą za Ambassadora Gold. Zapach przyciąga uwagę, ale bynajmniej nie jest zarezerwowany wyłącznie na specjalne okazje – nosi się go równie naturalnie w ciągu dnia, jak i podczas wieczornego wyjścia.

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Pewność siebie wynikająca z pragnienia więcej

Uzupełniając kobiecy blask zapachu Ambassadora Gold od Gisady, Gold oddaje męską chęć nieustannego dążenia do coraz wyższych celów. Opierając się na przekonaniu, że zawsze istnieje kolejny poziom, odzwierciedla postawę, która jest raczej optymistyczna niż arogancka, i ambitna, a nie zadowolona z siebie. Dla mężczyzny, który go nosi, osiągnięcie jednego celu ujawnia jedynie to, co może nastąpić później.

Zapach otwiera się energetycznym wybuchem żywego jabłka i rześkiej bergamotki, wyostrzonymi przez ciepły cynamon i czarny pieprz w sercu kompozycji. Bogata baza z paczuli, ambry i drzewa cedrowego zapewnia trwałą siłę, głębię i imponującą prezencję przez cały dzień.

Nuty zapachowe Gold:

Głowa: żywe jabłko, bergamotka

Serce: cynamon, czarny pieprz

Baza: paczula, ambra, drzewo cedrowe

Zarówno Ambassadora Gold, jak i Gold odrzucają ideę czekania na wyjątkową chwilę, by pokazać się z najlepszej strony. Razem oferują wyrafinowane, a jednocześnie przystępne podejście do codziennego luksusu – stworzone dla tych, którzy zamieniają każdy zwykły dzień w niezwykłą okazję.