Żelazko i parownica w jednym? Philips wprowadza nowość, która ułatwia codzienne prasowanie

Wiosną i latem chętniej sięgamy po lekkie koszule, sukienki czy lniane spodnie, które świetnie sprawdzają się przy różnych okazjach – od spotkań po pracy po weekendowe plany. To jednak właśnie na takich materiałach zagniecenia bywają szczególnie widoczne, dlatego przygotowanie stylizacji często staje się jednym z ostatnich kroków przed wyjściem z domu. Dla wielu osób wyprasowane ubrania są ważnym elementem dobrego samopoczucia i pewności siebie – 61% osób deklaruje, że dzięki nim czuje się dobrze, a 57% wskazuje, że pomagają im zadbać o swój wizerunek1.

Efekt żelazka, wygoda parownicy

W codziennym pośpiechu tradycyjne prasowanie bywa czasochłonne – wymaga rozstawienia deski, przygotowania miejsca i czekania, aż żelazko się nagrzeje. To wszystko zajmuje czas, którego często brakuje, gdy chcemy szybko uprasować lub odświeżyć jedną rzecz tuż przed wyjściem z domu. Właśnie z myślą o takich sytuacjach Philips wprowadza OneTurn – urządzenie łączące funkcję żelazka i parownicy, stworzone do szybkiego i wygodnego prasowania i wygładzania ubrań bez zbędnych przygotowań. Urządzenie nagrzewa się w 45 sekund, a dołączona mata StyleMat lub SoftBord może zastąpić tradycyjną deskę do prasowania. Wystarczy rozłożyć ją na łóżku, kanapie lub blacie, aby wygładzić ubrania bez konieczności organizowania pełnego stanowiska. Dzięki temu Philips OneTurn sprawdza się zarówno wtedy, gdy trzeba szybko odświeżyć jedną rzecz przed wyjściem, jak i przy prasowaniu większej partii ubrań po praniu.

Innowacyjnym rozwiązaniem Philips OneTurn jest obrotowa głowica, dzięki której urządzenie zmienia się z żelazka w parownicę. Pozwala to dopasować sposób działania do rodzaju ubrania i potrzeby chwili. Materiały wymagające mocniejszego efektu można prasować, a delikatne tkaniny, trudniejsze w ułożeniu lub wymagające większej ostrożności, takie jak plisy, odświeżać parą. W praktyce oznacza to większą swobodę w codziennym dbaniu o ubrania.

i Autor: Philips/ Materiały prasowe

Technologia, która ułatwia prasowanie

Philips OneTurn łączy rozwiązania, które sprawiają, że codzienne prasowanie staje się prostsze, szybsze i bardziej intuicyjne. Urządzenie jest o 50% lżejsze i szybsze niż tradycyjne żelazka parowe Philips, co przekłada się na większy komfort użytkowania. Technologia OptimalTEMP eliminuje konieczność samodzielnego dobierania temperatury do różnych tkanin, pomagając prasować bez ryzyka przypalenia.

Za skuteczne wygładzanie odpowiada stały strumień pary 45 g/min oraz jej wyrzut do 90 g, które wspierają usuwanie zagnieceń także z bardziej wymagających materiałów. Technologia OmniDrive gwarantuje pełną wydajność pary, a jednocześnie pomaga ograniczać powstawanie plam z wody na ubraniach. Dzięki połączeniu OmniDrive i OptimalTEMP urządzenie pozwala prasować wygodnie, skutecznie i bez obaw o przypalenia.

Komfort użytkowania zwiększają również praktyczne rozwiązania, takie jak odłączany zbiornik na wodę, funkcja automatycznego wyłączenia oraz odporna na zarysowania stopa SteamGlide Plus w kształcie rombu. Jej konstrukcja ułatwia dotarcie do wymagających miejsc, takich jak kołnierzyki, okolice guzików czy szwy. Funkcja odkamieniania pomaga natomiast utrzymać urządzenie w dobrej kondycji przez dłuższy czas.

Philips OneTurn to idealne połączenie wygody parownicy i skuteczności żelazka. Dzięki temu codzienne prasowanie staje się mniej czasochłonne i bardziej intuicyjne – można prasować ubrania wymagające klasycznego wygładzenia, a delikatne lub trudniejsze materiały odświeżać parą.