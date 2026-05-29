Szybka powtórka z matematyki. Obliczysz w mniej niż 15 sekund, ile to jest (3³+9)÷(2⋅3)=?

Zadania matematyczne to nie tylko rozrywka, ale przede wszystkim skuteczny trening dla mózgu, który poprawia koncentrację i utrzymuje umysł w dobrej kondycji.

Przygotuj się na szybkie wyzwanie: prosta łamigłówka czeka, by sprawdzić twoją zdolność logicznego myślenia i przypomnieć podstawowe zasady.

Sprawdź swoje umiejętności i spróbuj podać prawidłowy wynik w mniej niż 15 sekund – czy znasz rozwiązanie tej zagadki?

Matematyczne zadania i różnego rodzaju łamigłówki od lat cieszą się dużą popularnością. Dla jednych są formą rozrywki, dla innych sposobem na relaks, ale wiele osób traktuje je przede wszystkim jako doskonały trening dla umysłu. Regularne rozwiązywanie zagadek matematycznych może pomóc utrzymać mózg w dobrej kondycji i poprawić koncentrację. Choć nie każdy przepadał za matematyką w szkole, proste działania i logiczne zagadki potrafią wciągnąć na długie minuty. Satysfakcja z odnalezienia prawidłowego rozwiązania sprawia, że coraz więcej osób sięga po tego typu ćwiczenia w wolnym czasie.

Sprawdź, ile pamiętasz z podstawówki i oblicz w mniej niż 15 sekund, ile to jest (3³+9)÷(2⋅3)=?

Wbrew pozorom matematyczne łamigłówki nie są przeznaczone wyłącznie dla osób, które świetnie radzą sobie z liczbami. Wiele z nich opiera się bardziej na logicznym myśleniu niż na skomplikowanych obliczeniach. Nawet proste zadania będą doskonałą formą umysłowej gimnastyki. Wiecie już, ile to jest (3³+9)÷(2⋅3)=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest (3³+9)÷(2⋅3)=? - rozwiązanie krok po kroku

Zanim przejdziecie do obliczania prawidłowego wyniku, należy pamiętać o regułach matematycznych. Zgodnie z nimi rozpoczynamy od potęgowania, następnie wykonujemy działania w nawiasach, a dopiero później przechodzimy do dzielenia/mnożenia, pamiętając o kolejności zapisu od lewej do prawej.

1. Rozpoczynamy od obliczenia potęgi:

3³=27

Otrzymujemy:

(27+9)÷(2⋅3)

2. Kolejnym krokiem jest obliczenie działań w nawiasach. W tym przypadku jako pierwsze wykonujemy dodawanie w pierwszym nawiasie:

27+9=36

3. Teraz przechodzimy do mnożenia w nawiasie drugim:

2⋅3=6

4. Teraz wykonujemy dzielenie:

36÷6=6

Poprawna odpowiedź: (3³+9)÷(2⋅3)=6

Udało wam się podać poprawny wynik w mniej niż 15 sekund? Jeśli tak, należą wam się brawa.