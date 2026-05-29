„5, 10, 15”, „Tik Tak”, „Domowe Przedszkole”. 10 kultowych programów z lat 90., na których wychował się każdy millenials

Współcześni 30-latkowie, czyli tzw. millenialsi obecnie zajęci są rozwojem osobistym, pracą oraz dokształcaniem. Część osób pozakładała już też swoje rodziny. Dzieciństwo wspomina z sentymentem. Zabawy na trzepaku, granie z kolegami w piłkę na podwórku, a po wysiłku oranżada w proszku i gumy kulki. Co jeszcze z dzieciństwem kojarzy się dorosłym już trzydziestolatkom? Z pewnością programy telewizyjne, które były bacznie śledzone! To m.in. "5, 10, 15", "Domowe Przedszkole", ale nie tylko. Wybraliśmy 10 programów, które emitowane były w latach 90. i dobrze zapadły nam w pamięć. Kojarzycie je? A może coś byście dodali? Koniecznie zerknijcie do naszej galerii!

Smaki dzieciństwa. Czy pamiętasz, czym zajadaliśmy się przed laty? Quiz Pytanie 1 z 10 Popularne gumy w kolorowych papierkach, które były hitem wśród dzieci głównie w latach 90., nazywały się... Extra Super Turbo Następne pytanie

Jakie inne hity telewizji wspominamy z nostalgią? Idź na całość – teleturniej, który bił rekordy

Kto nie pamięta emocji, które towarzyszyły wyborowi odpowiedniej bramki? Teleturniej "Idź na całość", prowadzony przez charyzmatycznego Zygmunta Chajzera, był prawdziwym fenomenem lat 90. emitowanym na antenie Polsatu. Uczestnicy, często w barwnych i pomysłowych strojach, byli wybierani spośród publiczności, by spróbować szczęścia w grze, która nie wymagała wiedzy, a jedynie stalowych nerwów i odrobiny ryzyka. Program gromadził przed telewizorami nawet 10 milionów widzów, co było wynikiem lepszym niż ówczesne "Wiadomości" TVP.

Nagrody w programie potrafiły przyprawić o zawrót głowy – od sprzętu AGD, przez roczny zapas przypraw, aż po wymarzonego Fiata 126p. Jednak symbolem programu stał się kot Zonk – pluszowa maskotka, której wylosowanie oznaczało utratę wszystkich dotychczasowych zdobyczy. Co ciekawe, choć dorośli bali się go jak ognia, Zonk stał się jednym z najbardziej pożądanych przez dzieci pluszaków. Zarówno hasło "idź na całość", jak i samo słowo "zonk" na stałe weszły do potocznego języka, co najlepiej świadczy o popularności tego formatu.

Przyjaciele – nowojorska paczka w polskiej telewizji

Choć to amerykańska produkcja, serial "Przyjaciele" na stałe zapisał się w sercach polskich widzów i stał się jednym z symboli lat 90. Perypetie szóstki znajomych z Nowego Jorku – Rachel, Moniki, Phoebe, Rossa, Chandlera i Joeya – śledziły miliony. Ich spotkania w kultowej kawiarence Central Perk, zawodowe wyzwania i burzliwe życie miłosne były dla wielu odskocznią od codzienności. Serial bawił inteligentnym humorem i błyskotliwymi dialogami, stając się dla całego pokolenia swoistym przewodnikiem po relacjach i dorosłym życiu.

Złotopolscy – rodzinne sagi w sercu Polski

W krajobrazie polskiej telewizji lat 90. nie mogło zabraknąć również rodzimej telenoweli, która na lata zagościła w domach milionów Polaków. "Złotopolscy" to opowieść o losach dwóch zwaśnionych gałęzi rodu, która stała się dla wielu widzów popołudniowym rytuałem. Serial, choć przedstawiał codzienne troski i radości, obfitował w wyraziste postacie, a jedną z najbardziej charakterystycznych i zapadających w pamięć był bez wątpienia Dionizy Złotopolski. To właśnie takie postacie sprawiały, że produkcja była stałym punktem w programie telewizyjnym i tematem rozmów przy rodzinnych spotkaniach.