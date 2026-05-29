Promocje na perfumy z Rossmann. Kultowe zapachy nawet o 100 zł taniej!

W promocji w Rossmann znalazły się zarówno damskie, jak i męskie zapachy. Są lekkie perfumy, idealne na lato, ale również bardziej eleganckie i intensywne kompozycje na wieczór. Co ważne, przeceniono nie tylko mniej znane marki, ale też kultowe perfumy, które zwykle kosztują znacznie więcej.

Dużym zainteresowaniem cieszą się między innymi zapachy Hugo Boss, Calvin Klein, Guess, Moschino, Versace czy Bruno Banani. Klienci zwracają uwagę, że niektóre ceny są naprawdę mocno obniżone względem regularnych kwot.

Promocja na perfumy w Rossmann

Wiele osób zwraca uwagę także na modne arabskie perfumy, które od kilku miesięcy robią prawdziwą furorę w mediach społecznościowych. W Rossmannie można znaleźć między innymi popularne zapachy Lattafa Yara czy Lattafa Yara Tous. Ich charakterystyczne flakony i słodkie, intensywne nuty zapachowe przyciągają szczególnie młodsze klientki.

Wśród hitów promocji pojawiły się między innymi:

Hugo Boss Femme za 139,99 zł,

Calvin Klein Euphoria za 119,99 zł,

Guess Seductive Red za 89,99 zł,

Moschino Cheap and Chic za 79,99 zł,

Versace Woman za 229,99 zł,

Bruno Banani Magic Woman za 84,99 zł.

Na promocji pojawiły się także mgiełki do ciała Victoria’s Secret oraz tańsze odpowiedniki luksusowych perfum, które cieszą się coraz większą popularnością. Klienci chętnie sięgają po nie zwłaszcza latem, gdy lekkie i świeże zapachy sprawdzają się najlepiej.

Rossmann przecenił również perfumy sygnowane nazwiskami celebrytów. W ofercie można znaleźć zapachy Joanny Krupy czy Sabrina Carpenter, które szybko przyciągają uwagę fanów popkultury i trendów beauty.

Nie zabrakło też propozycji dla mężczyzn. W promocji pojawiły się między innymi Jaguar Era Reloaded, Mexx Black, Bugatti Signature Black czy Versace Versus Blue Jeans. To zapachy, które świetnie sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje.

Klienci podkreślają, że obecne promocje to dobra okazja, by kupić droższe perfumy w znacznie niższych cenach albo przetestować nowe zapachy bez wydawania fortuny. Wiele osób robi też zapasy ulubionych perfum na lato.

Warto jednak się pospieszyć. Najpopularniejsze zapachy bardzo często szybko znikają z półek, szczególnie gdy przeceny sięgają kilkudziesięciu, a nawet ponad stu złotych.