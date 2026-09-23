Zdrowie zaczyna się od miski! Maxi Zoo i Royal Canin wspólnie o specjalistycznym żywieniu zwierząt

W przypadku niektórych problemów zdrowotnych odpowiednio dobrane żywienie może być ważnym elementem postępowania i wspierać komfort życia zwierzęcia. Dlatego w ofercie sklepów Maxi Zoo znajdują się produkty Royal Canin Veterinary Health Nutrition (VHN), opracowane z myślą o psach i kotach o określonych potrzebach zdrowotnych. Ich dostępność wpisuje się w szerszy kierunek rozwoju Fressnapf | Maxi Zoo, od sprzedawcy produktów dla zwierząt w stronę zaufanego partnera, który wspiera opiekunów także w obszarze zdrowia, profilaktyki i żywienia.

Teraz eksperci zwracają uwagę jak prawidłowo wprowadzać specjalistyczne produkty do diety pupili. Podstawą pozostaje właściwa diagnoza. Karmy weterynaryjne powinny być stosowane po konsultacji z lekarzem weterynarii i zgodnie z jego zaleceniem. Rolą doradców Maxi Zoo jest natomiast pomoc w znalezieniu odpowiedniego produktu w ofercie.

Dzisiejsi opiekunowie oczekują od nas znacznie więcej niż szerokiego wyboru produktów. Szukają wiedzy, doradztwa i rozwiązań, które wspierają zdrowie ich zwierząt. Teraz wspólnie z Royal Canin w sklepach stacjonarnych w całej Europie oferujemy rozwiązania żywieniowe oparte na wiedzy naukowej. Chcemy zapewnić opiekunom dostęp do karm specjalistycznych zaleconych przez lekarza weterynarii oraz pomóc w znalezieniu właściwych produktów dzięki wsparciu przeszkolonych zespołów w sklepach – mówi Mikko Forsström, Chief Commercial Officer Fressnapf | Maxi Zoo.

Autor: MadeInPR/ Materiały prasowe

W Maxi Zoo chcemy wspierać opiekunów na różnych etapach życia ich zwierząt, również wtedy, gdy pojawiają się szczególne potrzeby zdrowotne. Dlatego w naszych sklepach dostępne są specjalistyczne karmy weterynaryjne. Podkreślamy jednak, że w tym obszarze niezwykle ważny jest jasny podział ról. Lekarz weterynarii diagnozuje pupila i decyduje, czy potrzebne jest mu specjalistyczne żywienie. My natomiast dbamy o to, by po otrzymaniu takiego zalecenia opiekun miał łatwy dostęp do odpowiednich produktów i mógł liczyć na pomoc naszych doradców w znalezieniu właściwego rozwiązania – mówi Wojciech Kamiński, Dyrektor Zarządzający Maxi Zoo Polska.

Żywienie jako jeden z elementów dbania o zdrowie

Odpowiednio dobrane żywienie odgrywa ważną rolę w przypadku wielu problemów zdrowotnych psów i kotów. Specjalistyczne karmy weterynaryjne, zawsze stosowane po konsultacji z lekarzem weterynarii i dopasowane do potrzeb konkretnego zwierzęcia, wspierają opiekę nad chorym zwierzęciem. Dostępność produktów Royal Canin Veterinary Health Nutrition w sklepach Maxi Zoo sprawia, że po otrzymaniu zalecenia lekarza opiekun może znaleźć potrzebną karmę podczas swoich regularnych zakupów dla pupila.

Naszym wspólnym celem jest wspieranie opiekunów w dbaniu o indywidualne potrzeby zdrowotne ich zwierząt poprzez łatwiejszy dostęp do karm weterynaryjnych zaleconych przez lekarza. Rozszerzając wspólnie z Fressnapf | Maxi Zoo ofertę w sklepach stacjonarnych, udostępniamy specjalistyczne, oparte na wiedzy naukowej rozwiązania żywieniowe w miejscach, w których opiekunowie już dziś regularnie robią zakupy dla swoich pupili. – mówi Renke Schierhold, Fressnapf Account Director, Royal Canin.

Autor: MadeInPR/ Materiały prasowe

Współpraca z Royal Canin jest częścią długoterminowej strategii Fressnapf | Maxi Zoo w obszarze zdrowia zwierząt. Specjalistyczne żywienie jest jednym z elementów tego podejścia.

Zdrowie zwierzęcia zależy od wielu elementów: uważności opiekuna, wiedzy i diagnozy lekarza weterynarii, odpowiednio dobranego żywienia oraz dostępu do rzetelnego wsparcia. Fressnapf | Maxi Zoo chce towarzyszyć opiekunom na różnych etapach życia ich pupili, zapewniając im dostęp do wiedzy, doradztwa i rozwiązań odpowiadających na ich potrzeby.