Zamiast wyrzucać zrób z nimi to! Stare pędy borówki amerykańskiej zasilą tegoroczne owocowanie

Prawidłowe przycięcie krzewu wiosną gwarantuje jego zdrowy rozwój i lepsze owocowanie.

Wycięte gałęzie nie muszą lądować w koszu; świetnie sprawdzą się jako naturalna ściółka.

Poznaj sprawdzone metody nawożenia i pielęgnacji, by cieszyć się rekordowymi zbiorami.

Zasady wiosennego cięcia borówki amerykańskiej

Start intensywnego sezonu w ogrodzie przypada na koniec zimy. Aby cieszyć się owocami latem, należy zadbać o rośliny, gdy tylko miną srogie mrozy, a śnieg zniknie. Eksperci podkreślają, że cięcie borówki amerykańskiej trzeba wykonać w stanie spoczynku rośliny, zanim ruszy wegetacja i pojawią się pąki. Podstawą jest eliminacja pędów uschniętych oraz starych, które wycina się tuż przy ziemi. Co kilka sezonów konieczne jest także prześwietlenie krzewu. Polega ono na usunięciu gałęzi rosnących zbyt gęsto lub krzyżujących się, co zapobiega walce o zasoby wodne i składniki pokarmowe. Do zabiegu zawsze używaj czystych, odkażonych narzędzi, by uniknąć infekcji grzybiczych.

Wykorzystanie ściętych pędów jako naturalnego nawozu

Pozostałości po zabiegach pielęgnacyjnych często traktowane są jako śmieci, a tymczasem stanowią doskonały materiał organiczny. Zamiast utylizacji czy spalania, warto przerobić je na darmowy nawóz. Odcięte fragmenty należy rozdrobnić na kilkucentymetrowe kawałki ręcznie sekatorem lub przy użyciu rębaka. Tak przygotowany materiał rozsyp bezpośrednio pod krzewami borówki. Warstwa pociętych pędów zadziała jak mulcz: utrzyma wilgoć w podłożu, spulchni ziemię i zatrzyma składniki odżywcze z nawozów płynnych. Dodatkowo taka ściółka pomaga zachować odpowiednio kwaśny odczyn gleby i skutecznie hamuje rozwój chwastów.

Metody nawożenia borówki: środki sklepowe i domowe

Borówka wymaga kwaśnego podłoża, dlatego kluczowy jest dobór odpowiednich preparatów zakwaszających i odżywczych. Pierwsze zasilanie przeprowadza się na przedwiośniu, kolejne już po zakończeniu kwitnienia. Jeśli preferujesz metody naturalne, sięgnij po sprawdzone domowe sposoby. Znakomitym wyborem są fusy z kawy, bogate w azot, magnez i potas. Wystarczy zmieszać ich cienką warstwę z wierzchnią warstwą ziemi (jedna do dwóch szklanek na roślinę), uważając, by nie przesadzić z ilością. Alternatywą jest roztwór octu jabłkowego. Mieszanka szklanki octu na dziesięć litrów wody, stosowana raz na kilka tygodni, to tani i skuteczny sposób na wsparcie wzrostu oraz owocowania krzewów.