Koniecznie zrób to z hortensjami, a latem całe pokryją się kolorowymi kwiatami. Pierwsze w sezonie nawożenie hortensji

Początek wiosny to decydujący moment dla kondycji hortensji i ich przyszłego kwitnienia.

Kluczowe jest zdjęcie zimowych osłon w odpowiednim momencie oraz umiejętne przycięcie krzewów.

Domowy nawóz bogaty w witaminę C i kwasy organiczne rewelacyjnie pobudza rośliny do wzrostu.

Zobacz, jakie prace musisz wykonać w marcu, by latem cieszyć się morzem kwiatów.

Marcowe porządki w ogrodzie. Nie przegap tego momentu

Wraz z nadejściem pierwszych cieplejszych dni, czas zakasać rękawy i ruszyć do ogrodu. To nie jest moment na leniuchowanie, bo od prac wykonanych na przedwiośniu zależy to, jak nasze rośliny będą prezentować się przez resztę roku. W przypadku hortensji priorytetem jest zdjęcie zimowych zabezpieczeń z agrowłókniny oraz przygotowanie podłoża. Eksperci radzą, aby osłony zdejmować dopiero wtedy, gdy temperatury na plusie utrzymają się przez kilka dni. Trzeba jednak zachować czujność – jeśli pogoda zrobi nam psikusa i wrócą siarczyste mrozy, krzewy należy ponownie otulić. Zbyt długie zwlekanie z odsłonięciem roślin też nie jest wskazane, ponieważ pod materiałem gromadzi się wilgoć, co w połączeniu z rosnącą temperaturą tworzy idealne warunki dla chorób grzybowych.

Kolejnym etapem "wiosennego spa" dla naszych roślin jest cięcie. Ten zabieg wykonujemy, gdy ryzyko przymrozków minie, ale jeszcze zanim soki w roślinach zaczną krążyć na dobre. Trzeba tu wykazać się precyzją, bo hortensje ogrodowe kwitną na pędach zeszłorocznych. Nieostrożne cięcie może pozbawić nas kwiatów w nadchodzącym sezonie, dlatego usuwamy jedynie stare i zniszczone części, a raz na kilka lat wykonujemy cięcie prześwietlające.

Domowa mikstura na wagę złota. Wykorzystaj skórki z pomarańczy

Kiedy krzewy są już przycięte i gotowe do startu, warto wspomóc je odpowiednią dawką energii. Wiosną stawiamy na azot, który stymuluje wzrost, ale pamiętajmy, że te ogrodowe piękności kochają lekko kwaśne podłoże. Nie musicie jednak od razu biec do sklepu ogrodniczego po drogie specyfiki. Genialnym rozwiązaniem jest wykorzystanie kuchennych resztek. Mowa o skórkach z pomarańczy, które łączą w sobie właściwości zakwaszające i odżywcze. Przepis jest banalnie prosty: skórki z trzech owoców zalewamy wodą i doprowadzamy do wrzenia. Po wystudzeniu takim wywarem podlewamy hortensje raz na dwa tygodnie. To prawdziwa bomba witaminowa – zawarta w cytrusach witamina C oraz kwasy organiczne fantastycznie pobudzają rośliny do tworzenia nowych pędów i, co najważniejsze, do zawiązywania pąków kwiatowych.