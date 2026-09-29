Żabka stawia na niemarnowanie żywności. Banany zyskują drugie życie

Chlebek powstaje z pełnowartościowych bananów pochodzących z centrów logistycznych Żabki, które wyłącznie ze względu na stopień dojrzałości nie mogą trafić do sprzedaży – dlatego kierowane są do Piekarni Szabelski. 80-gramowa porcja z orzechami kosztuje 4,99 zł, a klienci znajdą ją na półkach z pieczywem lub w pobliżu kawomatu.

Chcieliśmy znaleźć dla dojrzałych bananów nowe zastosowanie. Chlebek bananowy pokazuje, że można ograniczać marnowanie żywności, a jednocześnie tworzyć produkt, po który klienci chcą sięgać. Dzięki poręcznej formie sprawdzi się jako przekąska w ciągu dnia lub dodatek do kawy – mówi Jakub Emanuel Malec, Group Sustainable Food System Manager w Grupie Żabka.

Zielone logo i źródło błonnika

Nowy chlebek bananowy dołączył do programu „Porcja Dobrego!”, który obejmuje już 140 produktów o zbilansowanym składzie, przygotowanych we współpracy z dietetykami. Program działa w Żabce od 2023 roku, a jego zielone logo można dziś znaleźć m.in. na daniach obiadowych, kanapkach, sałatkach, owsiankach i napojach.

Banany nawet przejrzałe są w pełni wartościowe, a do wypieków są wręcz najlepsze. Wraz z dojrzewaniem część skrobi zamienia się w cukry, dlatego owoce stają się naturalnie słodsze. Chlebek jest też źródłem błonnika, który wspiera prawidłową pracę układu pokarmowego – mówi Agnieszka Piskała-Topczewska, dietetyk kliniczny, doradca ds. żywienia Grupy Żabka.

Dane pomagają ograniczać nadwyżki

Wprowadzenie chlebka bananowego wpisuje się w szersze działania Żabki na rzecz ograniczania marnowania żywności. W 2025 roku Żabka Polska zmniejszyła intensywność marnowania żywności w operacjach własnych o blisko 25 proc. w porównaniu z 2021 rokiem, m.in. dzięki lepszemu zarządzaniu zapasami i transportem, wspieranemu analityką i AI.

Na poziomie sklepów dane pomagają lepiej dopasowywać asortyment i zamówienia, zwłaszcza w kategoriach świeżych, a w ramach programu „NIEmarnujeMY” produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia, w tym dania gotowe, są oferowane z rabatami sięgającymi kilkudziesięciu procent.

Ograniczanie marnowania żywności jest częścią działań cyrkularnych związanych z domykaniem obiegu surowców. Wpisują się one w Strategię Odpowiedzialności, która jest powiązana z modelem biznesowym i działalnością operacyjną Grupy Żabka.