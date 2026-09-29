Oszustwo w Szczecinie. 51-latek zatrzymany podczas odbierania gotówki

Manipulacja przez telefon i wypłata oszczędności

Sprawcy wykorzystali powszechnie znaną metodę oszustwa, kontaktując się z 70-letnią mieszkanką Szczecina drogą telefoniczną. Podczas rozmowy przekonywali kobietę, że jej pieniądze zdeponowane na koncie bankowym są zagrożone i muszą zostać jak najszybciej wypłacone. Seniorka, będąc pod wpływem silnej presji czasu, uwierzyła, że sytuacja jest poważna i udała się do banku po swoje oszczędności. Zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od oszustów, kobieta spakowała gotówkę i zostawiła ją w koszu na śmieci.

Interwencja policji i zabezpieczenie 50 tysięcy złotych

W miejscu, gdzie 70-latka zostawiła pieniądze, po chwili pojawił się 51-letni mężczyzna, który podjął ukrytą paczkę. Został on natychmiast zatrzymany przez policjantów wydziału kryminalnego, którzy monitorowali całe zdarzenie. Mundurowi zabezpieczyli gotówkę w kwocie blisko 50 tys. zł, która dzięki temu nie trafiła do rąk przestępców. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności procesowych zatrzymany mężczyzna trafił do Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych. O jego dalszym losie zadecyduje w najbliższym czasie sąd.

Apel policji o ostrożność w kontaktach z obcymi

Funkcjonariusze przypominają, że przez telefon lub internet nigdy nie mamy pewności, z kim faktycznie prowadzimy rozmowę. W przypadku kontaktu od osób podających się za pracowników instytucji lub członków rodziny z prośbą o pieniądze, nie należy podejmować żadnych gwałtownych działań. Policja zaleca, aby zawsze upewnić się, czy rozmowa z potencjalnym oszustem została prawidłowo rozłączona, zanim wybierzemy numer alarmowy 112. Dobrym sposobem na zabezpieczenie się przed takimi sytuacjami jest ustalenie z najbliższymi unikalnego hasła, które pozwoli zweryfikować tożsamość dzwoniącego członka rodziny.

Źródło: Policja.pl