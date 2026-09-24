Wystartowało kino plenerowe Burger King® w Zgorzelcu. Mieszkańców czeka królewski repertuar

Pierwszy wieczór filmowy upłynął pod znakiem podróży w czasie. W sobotę, 19 września przestrzeń przed restauracją Burger King® zamieniła się w kino plenerowe. Goście wspólnie obejrzeli „Powrót do przyszłości”, rozpoczynając tym samym cykl czterech filmowych weekendów.
Lubimy zaskakiwać naszych Gości nie tylko tym, co pojawia się w menu. Kino plenerowe to okazja, żeby spotkać się, spędzić razem sobotni wieczór i po prostu dobrze się bawić. Pierwszy pokaz spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Zgorzelca, dlatego zdecydowaliśmy się rozszerzyć wydarzenie i przygotować cały cykl filmowych weekendów– mówi Magdalena Michalak, Marketing Manager Burger King®.
Co jeszcze będzie można zobaczyć na wielkim ekranie?
Na kinomanów czekają jeszcze trzy filmowe perełki – każda w zupełnie innym klimacie. Już w najbliższą sobotę zrobi się muzycznie za sprawą „Mamma Mia!”, tydzień później widzowie przeniosą się do czekoladowego świata Willy’ego Wonki, a finał cyklu będzie należał do „Barbie”.
- 26 września – „Mamma Mia!”, godz. 19:30,
- 3 października – „Wonka”, godz. 19:30,
- 10 października – „Barbie”, godz. 19:30.
Podczas trwania każdego seansu na widzów czeka również dodatkowy bonus – 20% rabatu na ofertę Burger King®, dzięki któremu filmowy wieczór można uzupełnić o kultowego Whoppera®, chrupiące przekąski czy sezonowe propozycje z menu.
Aktualne informacje dotyczące cyklu kina plenerowego, w tym ewentualne zmiany organizacyjne, będą publikowane na bieżąco na kanałach społecznościowych marki Burger King®: Facebook, Instagram oraz na dedykowanej stronie wydarzenia.*
*Współorganizator wydarzenia: Zgorzelec Plaza
*Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu wydarzenia w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych.