Ekstraklasa koszykarek. Bolesna porażka Artego Bydgoszcz

Dominacja koszykarek z Poznania

W spotkaniu Ekstraklasy koszykarek Artego Bydgoszcz przegrało z Enea AZS Politechnika Poznań 37:67. Wynik w poszczególnych kwartach wyniósł (12:17, 8:14, 5:23, 12:13), co ukazuje stałą kontrolę meczu przez drużynę przyjezdną.

Dla zespołu Artego Bydgoszcz punkty zdobywały: Wiktoria Sobiech - 8, Katrina Ozola i Mar'shay Moore - po 6, Alicja Witkowska dorzuciła 4 punkty. Kristina Moore, Karina Michałek i Alicja Maławy zdobyły po 3 punkty, a Zuzanna Marczyńska i Amelia Pawlikowska po 2.

Kto najwięcej zapunktował dla AZS?

Najskuteczniejszą zawodniczką w drużynie Enea AZS Politechnika Poznań była Gmrice Davis, która zapisała na swoim koncie 15 punktów. Wiktoria Haegenbarth i Laura Miskiniene zdobyły po 10 punktów, a Aleksandra Pszczolarska - 7.

Kolejne punkty dla poznanianek dołożyły: Dominika Puzio (6), Malina Piasecka (5), Feyonda Fitzgerald i Anna Jakubiuk (po 4), oraz Jovana Popović i Marta Główczak (po 3). Zawodniczki obu drużyn bez zdobyczy punktowej to: Julia Zielińska-Obarek, Zuzanna Szymkiewicz, Maja Troszka i Iga Woźna.