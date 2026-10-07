Mikayla Demaiter pokazała odważne zdjęcia. Niezwykle skąpy komplet bielizny

Mikayla Demaiter publikuje odważne kadry. Najpiękniejsza hokeistka świata odsłania wdzięki

Po niedługiej przerwie w publikowaniu treści na Instagramie, Mikayla Demaiter powróciła do aktywności z niesłabnącą siłą. Kanadyjka, okrzyknięta najpiękniejszą hokeistką globu, regularnie udostępnia w sieci odważne i pikantne zdjęcia. Była bramkarka, która już jakiś czas temu zakończyła sportową karierę, tym razem zaprezentowała się w wyjątkowo skąpym wydaniu. Jej najnowsze zdjęcia rozgrzewają wyobraźnię fanów do czerwoności. Kobieta ma na sobie miniaturowy, seledynowy biustonosz oraz majtki w tym samym kolorze. Kreacja eksponuje niemal każdy centymetr jej ciała, zarówno z przodu, jak i z tyłu.

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Po pożegnaniu z profesjonalnym hokejem, sportsmenka zdobyła dużą popularność w branży modelingu. Powodem rezygnacji ze sportu zawodowego był uraz kolana, a także rosnące zainteresowanie światem mody.

Drogi hokeju, czas się pożegnać. Nadszedł czas, aby przewrócić stronę i przejść do następnego rozdziału mojego życia, ponieważ tym razem nie będziesz moim głównym celem

– poinformowała Mikayla Demaiter za pośrednictwem mediów społecznościowych. 26-letnia modelka nie zrezygnowała jednak całkowicie ze sportu. Wciąż można ją sporadycznie spotkać na lodowisku, gdzie powraca do prezentowania swoich bramkarskich umiejętności.

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