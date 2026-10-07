Puchar Europy FIBA. King Szczecin wygrywa inauguracyjny mecz

Wyrównana pierwsza połowa

Mecz w Szczecinie rozpoczął się od wyrównanej walki obu zespołów. Pierwszą połowę wygrali goście ze Słowacji przewagą dwóch punktów. Koszykarze Kinga Szczecin zmagali się z problemami ze skutecznością rzutową.

Sytuacja na parkiecie była trudna dla gospodarzy, a wynik utrzymywał się w okolicach remisu. Nitra Blue Wings skutecznie odpierała ataki polskiego zespołu przez większą część spotkania.

Przełom w trzeciej kwarcie

Kluczowy moment meczu nadszedł na minutę przed zakończeniem trzeciej części gry. Noah Reynolds wyprowadził Kinga na prowadzenie 57:54 rzutem za trzy punkty. To zmieniło całkowicie obraz spotkania.

Chwilę później Reynolds dołożył jeszcze dwie „trójki”. Dzięki temu podopieczni trenera Macieja Majcherka przejęli kontrolę nad wynikiem i ostatecznie triumfowali 88:81. Najwięcej punktów dla gospodarzy zdobył Noah Reynolds (16), a dla gości Tristan Ikpe (25).