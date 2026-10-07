Zwycięstwo Lotto AZS UMCS Lublin z Energą Toruń. Zobacz wynik spotkania

Mecz pełen zwrotów akcji

Zawodniczki Lotto AZS UMCS Lublin zmierzyły się z Energą Toruń w ramach rozgrywek Ekstraklasy koszykarek. Początek meczu należał do drużyny przyjezdnej, która wygrała pierwszą kwartę 20:18. Zespół z Torunia zaprezentował solidną obronę i skuteczny atak.

Druga część spotkania przyniosła zmianę obrazu gry. Gospodynie z Lublina zaczęły przejmować inicjatywę. Ostatecznie wygrały drugą kwartę 14:11, co pozwoliło im na objęcie minimalnego prowadzenia przed przerwą. Obie drużyny schodziły do szatni z niewielką różnicą punktową.

Kluczowa trzecia kwarta

Po wznowieniu gry zawodniczki Lotto AZS UMCS Lublin narzuciły swoje warunki gry. Trzecia kwarta zakończyła się ich dominacją i zwycięstwem 25:12. To właśnie ten fragment meczu zadecydował o końcowym rezultacie. Gospodynie skutecznie powiększyły przewagę.

W czwartej kwarcie tempo gry nieco spadło. Obie drużyny zdobyły podobną liczbę punktów, Lublinianki wygrały tę część spotkania 12:11. Ostateczny wynik meczu to 69:54 dla Lotto AZS UMCS Lublin. Wśród zwyciężczyń najwięcej punktów zdobyła Kourtney Treffers (16), a w drużynie z Torunia Tamia Scott (14).