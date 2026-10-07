Zadbaj o siebie po swojemu. Pielęgnacja, witaminy i odżywianie - dm łączy 3 obszary codziennego self-care

Zadbaj o siebie tak, jak potrzebujesz

Codzienność stawia przed nami wiele zadań, dlatego na liście rzeczy do zrobienia warto znaleźć miejsce również dla siebie. Nie musi za tym stać jeden określony rytuał. Dla jednej osoby będzie to chwila poświęcona pielęgnacji skóry, dla innej aktywność fizyczna, świadomie skomponowana dieta, czy moment odpoczynku z ulubionym napojem. Kampania dm pokazuje kilka sposobów na włączenie takich małych rytuałów do codzienności.

Wśród prezentowanych produktów znalazły się zarówno kosmetyki do twarzy, jak i produkty związane z dietą i suplementacją. To m.in. serum z niacynamidem, produkty z witaminą D3, magnezem, kolagenem i kwasami omega-3, a także kombucha, sok z buraka czy baton proteinowy. Dzięki temu klienci mogą sięgnąć po rozwiązania odpowiadające ich własnym potrzebom i stylowi życia.

Autor: PRart Media/ Materiały prasowe

Nie ma jednego przepisu na troskę o siebie. Dla każdego może oznaczać coś innego i zmieniać się wraz z naszymi potrzebami czy rytmem codzienności. Dlatego w tej kampanii zestawiamy produkty z kilku obszarów – od pielęgnacji twarzy, przez witaminy i suplementy, po odżywianie. Chcemy przede wszystkim przypomnieć, że na liście codziennych spraw warto znaleźć miejsce również dla siebie – mówi Barbara Schmehl, dyrektor obszaru marketingu i zakupów dm w Polsce.

Autor: PRart Media/ Materiały prasowe

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