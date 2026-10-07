Wystarczy kilka minut dziennie. Ten sposób zadziała jak lifting na drugi podbródek. Sposób na pozbycie się drugiego podbródka

Drugi podbródek może być spowodowany nie tylko nadwagą, ale także genetyką, wiekiem, utratą elastyczności skóry czy nieprawidłową postawą głowy.

Istnieją proste ćwiczenia wzmacniające mięśnie szyi i dolnej części twarzy, które mogą pomóc pozbyć się tego problemu.

Wystarczy kilka minut dziennie, a drugi podbródek zniknie po kilku tygodniach.

Skąd bierze się drugi podbródek?

Pod brodą może odkładać się tkanka tłuszczowa, ale nie jest to jedyna przyczyna charakterystycznego fałdu. Z czasem skóra traci elastyczność, a mięśnie szyi mogą stawać się mniej napięte. Znaczenie mają także uwarunkowania genetyczne. Dlatego drugi podbródek może pojawić się również u osób szczupłych. Na wygląd tej części twarzy wpływa ponadto sposób, w jaki na co dzień utrzymujemy głowę. Wielogodzinne pochylanie jej nad telefonem czy laptopem nie poprawia sytuacji. Warto więc połączyć codzienną aktywność z kilkoma prostymi ćwiczeniami.

Pielęgnacja szyi i dekoltu

Wykonuj te proste ćwiczenia, a drugi podbródek zniknie

Jedno z najprostszych ćwiczeń nie wymaga żadnego sprzętu. Usiądź lub stań prosto, rozluźnij ramiona i powoli unieś głowę. Skieruj wzrok w sufit, a następnie wysuń dolną szczękę lekko do przodu. Powinieneś poczuć delikatne napięcie pod brodą. Wytrzymaj w tej pozycji około 5-10 sekund i wróć do pozycji wyjściowej. Wykonaj 8-10 powtórzeń.

Kolejne ćwiczenie to tak zwany "całus dla sufitu". Stań albo usiądź z wyprostowanymi plecami. Unieś głowę i skieruj twarz ku górze. Ułóż usta jak do pocałunku, mocno je wysuwając. Przytrzymaj napięcie przez kilka sekund, po czym rozluźnij mięśnie. Na początek wystarczy jedna seria 10 powtórzeń. Ćwiczenie jest banalnie proste, a można wykonać je praktycznie wszędzie.

Pomocne może być także ćwiczenie polegające na mocnym przyciśnięciu języka do podniebienia. Utrzymuj nacisk przez kilka sekund, jednocześnie lekko unosząc głowę. Następnie odpocznij i powtórz całość około 10 razy.

Jak często ćwiczyć, aby pozbyć się drugiego podbródka?

Ćwiczenia mogą pomóc wzmocnić i uaktywnić mięśnie. Najważniejsza jednak jest regularność. Można je wykonywać raz dziennie, 5-6 razy w tygodniu, poświęcając na nie zaledwie kilka minut. Zacznij już dziś, a efekty zobaczysz już po kilku tygodniach.

8