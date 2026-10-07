Widzew Łódź gromi MKS Pruszków w Ekstraklasie. Poznaj szczegóły meczu

Wysokie zwycięstwo gospodyń w Łodzi

W spotkaniu koszykarskiej Ekstraklasy kobiet zespół Widzew Łódź bez problemów pokonał drużynę Lotto MKS Pruszków 99:63. Pierwsza kwarta zakończyła się przewagą łodzianek 27:18. W drugiej części meczu gra była bardziej wyrównana, ale to gospodynie schodziły na przerwę z wygraną kwartą 25:24.

Po przerwie dominacja łodzianek była już bezdyskusyjna. Trzecia kwarta zakończyła się wynikiem 26:10 dla gospodyń. W ostatniej części gry zawodniczki Widzewa przypieczętowały swoje wysokie zwycięstwo, wygrywając 21:11. Tak duża różnica punktowa świadczy o pełnej kontroli nad przebiegiem spotkania w drugiej połowie.

Kto zdobył najwięcej punktów?

Wśród zawodniczek Widzewa Łódź najwięcej punktów rzuciła Cameron Swartz, która zakończyła mecz z dorobkiem 17 punktów. Niewiele mniej, bo 16 „oczek”, dołożyła Isis Beh. Dobre zawody rozegrała także Alicja Żytkowska, zapisując na swoim koncie 15 punktów. Dwucyfrowe zdobycze miały również Julia Wysocka (12) i Karolina Stefańczyk (11).

W drużynie Lotto MKS Pruszków najskuteczniejsza okazała się Wanesa Furman. Zawodniczka ta jako jedyna w meczu osiągnęła barierę 20 punktów. Wspierały ją Anna Krawiec, która zanotowała 14 punktów, oraz Katarzyna Bukraba z 10 punktami na koncie. Mimo ich starań, to nie wystarczyło do podjęcia wyrównanej walki z dobrze dysponowanymi rywalkami.