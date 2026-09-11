Wykradzione Smaki już w Polsce. McDonald's® ujawnia produkty przechwycone z innych krajów

Tajemniczy, żółty kontener w centrum Warszawy, wskazówki i narastające spekulacje. Teraz zagadka zostaje rozwiązana. Najbardziej pożądane pozycje z menu McDonald’s na całym świecie zostały przechwycone i trafiają do restauracji w całej Polsce. W ramach globalnej kampanii – World Menu Heist – w menu pojawiły się pozycje znane dotąd fanom z różnych zakątków świata. To niecodzienna okazja, żeby spróbować pozycji, które nie były dotychczas dostępne w Polsce.

Od lat obserwujemy, jak fani McDonald's śledzą zagraniczne menu, wypatrują smaków, których nie ma w Polsce i wracają z podróży z poczuciem lekkiej zazdrości o pozycje, które szczególnie przypadły im do gustu. Te głosy potraktowaliśmy bardzo poważnie i postanowiliśmy przejść do działania. W ramach akcji Wykradzione Smaki - World Menu Heist, przejęliśmy jedne z najbardziej pożądanych pozycji z zagranicznych menu i sprowadziliśmy je do naszych restauracji. To jednak limitowana akcja, więc warto spróbować tych smaków, zanim będziemy musieli je oddać - mówi Anna Tryfon, brand manager McDonald’s Polska.

Ładunek przechwycony. Co znajduje się w środku?

W menu pojawiły się zdobycze z różnych stron świata: McCrispy® Teriyaki, McNuggets® Black Pepper and Garlic oraz Sprite® X Sakura inspirowane Japonią, a także Maple BBQ & Bacon Quarter Pounder® z dodatkiem syropu klonowego, prosto z Kanady. Na fanów słodkości czeka indonezyjski McFlurry® Popcorn Caramel, a ofertę uzupełniają dwa limitowane sosy: Szechuan Style z Chin i Truffle Cheese z Singapuru. Każdy z przechwyconych smaków wnosi do menu coś innego, ale wszystkie łączy jedno: są naprawdę pyszne i dostępne tylko przez ograniczony czas.

Ukryty skarb w apce

To jednak nie koniec! W apce McDonald’s już wkrótce do zdobycia będzie kolejny smakowity łup: Cheese Empanadas – złociste, chrupiące z zewnątrz i wypełnione serowym nadzieniem pierożki prosto z Chile. Najlepiej smakują jeszcze ciepłe, gdy ciągnący się ser gouda rozpływa się w ustach. Pozycja będzie dostępna jedynie w programie lojalnościowym MojeM Nagrody.