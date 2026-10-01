Wszyscy jesteśmy pokoleniem Disneya. Co trzeci mężczyzna w Polsce identyfikuje się z Kopciuszkiem

Aż 84% dorosłych Polaków regularnie oglądało w dzieciństwie produkcje Disneya, a 82% do dziś odczuwa wobec nich sentyment. Choć każde pokolenie interpretuje historie Disneya nieco inaczej, ich wspólnym fundamentem pozostają wartości takie jak przyjaźń i lojalność (46%), zwycięstwo dobra nad złem (43%) oraz pokonywanie trudności (32%). Różni nas metryka, ale łączy wspólny kod kulturowy.

DISNEY ŁĄCZY POKOLENIA

Badanie „Pokolenie Disney” pokazuje, że dla większości respondentów Disney nie jest pojedynczym wspomnieniem z dzieciństwa, lecz częścią wspólnego doświadczenia kilku generacji. Z biegiem lat zmienia się również perspektywa dla nas jako widzów: 42% respondentów przyznaje, że historie Disneya ponownie stały się dla nich ważne, gdy sami zostali rodzicami. Wśród Baby Boomersów prawie połowa wskazuje podobny moment związany z pojawieniem się wnuków.

KAŻDE POKOLENIE MA SWOJEGO „DISNEYA”. POWIEDZ MI JAKĄ PRODUKCJĘ DISNEYA OGLĄDAŁEŚ W DZIECIŃSTWIE, A JA CI POWIEM Z KTÓREGO JESTEŚ POKOLENIA

Dla Baby Boomers Disney był mniej dostępny niż dla kolejnych generacji, ale nie osłabiło to emocjonalnej więzi z marką - 84% osób z tego pokolenia nadal odczuwa sentyment do filmów Disneya, a najbardziej rozpoznawalną produkcją w tej grupie jest „Królewna Śnieżka”, którą zna 78% osób.

Dodatkową warstwę historii pokoleń tworzy transformacja ustrojowa. Dla Generacji X zachodnia popkultura pojawiała się w momencie, gdy cały kraj otwierał się na świat: aż 74% przedstawicieli tego pokolenia mówi o Disneyu jako o „namiastce świata zachodniego”. Symbolem generacji są „Gumisie”, które rozpoznaje 87% badanych (najwięcej wśród wszystkich grup). Pokolenie X szczególnie mocno odczytuje filmy przez doświadczenie dojrzewania, odpowiedzialności i pokonywania trudności.

Millennialsi dorastali już w świecie, w którym telewizję uzupełniły kasety VHS i płyty DVD, a dostęp do globalnej popkultury przestał mieć wyjątkowy charakter. To właśnie ta grupa zbudowała z Disneyem jedną z najsilniejszych więzi emocjonalnych: 82% Millenialsów uznaje jego produkcje za ważną część dzieciństwa, a trzy czwarte zgadza się z określeniem, że w pewnym sensie „wychowało się” na tych historiach. Najbardziej rozpoznawalnym tytułem jest „Król lew”, znany aż 94% badanych. Najważniejszą wartością dla nich jest autentyczność.

Generacja Z żyje w świecie mnogości treści, w którym klasyczne animacje funkcjonują równolegle z Pixarem, Marvelem, serialami z Disney Channel i streamingiem. To pokolenie równie dobrze zna klasykę jak i najnowsze produkcje. Szczególną rolę odgrywają produkcje Disney Channel: „Hannah Montana” jest znana 71% przedstawicieli Gen Z, a „High School Musical” ponad połowie (57%). Generacja Z żyje w świecie mnogości treści, w którym klasyczne animacje funkcjonują równolegle z Pixarem, Marvelem, serialami z Disney Channel i streamingiem. To pokolenie równie dobrze zna klasykę jak i najnowsze produkcje. Szczególną rolę odgrywają produkcje Disney Channel: „Hannah Montana” jest znana 71% przedstawicieli Gen Z, a „High School Musical” ponad połowie (57%). Jednocześnie jest to najsilniejsze pokolenie dla Marvela: Spider-Mana zna 83% badanych, Iron Mana 70%, Avengersów 69%.

CO TRZECI MĘŻCZYZNA W POLSCE IDENTYFIKUJE SIĘ Z KOPCIUSZKIEM

Co ciekawe, identyfikacja z postaciami nie przebiega według prostych podziałów. Z Kopciuszkiem utożsamia się nie tylko 65% kobiet, ale również 36% mężczyzn. Z kolei Tarzan jest bliski połowie mężczyzn i 37% kobiet. To dlatego, że Polki i Polacy odnajdują siebie nie tyle w samych bohaterach, co w ich doświadczeniach: pokonywaniu trudności, walce ze strachem, potrzebie akceptacji czy szukaniu własnego miejsca.

Disney od pokoleń pełni w naszym życiu szczególną rolę. Jego bohaterowie boją się, upadają popełniają błędy, a jednak próbują dalej. Te historie nie uczą nas, jak unikać trudności, ale jak przez nie przechodzić – pokazują, że można się bać i jednocześnie być odważnym - mówi dr Ewa Jarczewska-Gerc, Uniwersytet SWPS w Warszawie.

„HANNAH MONTANA” JAKO SYNONIM WŁASNEJ DROGI

Tak jak klasyczne historie przechodziły wcześniej z rodziców na dzieci, dzisiejsza nostalgia zaczyna obejmować produkcje, które jeszcze niedawno wydawały się częścią kultury młodzieżowej. Dobrym przykładem jest serial „Hannah Montana”, który rozpoznaje 71% Generacji Z i 65% Millenialsów, a w całej dorosłej populacji rozpoznawalność wynosi 52%. Produkcja jest jednym z pierwszych symboli nostalgii łączącej dwie młodsze generacje. W wywiadach jakościowych młode kobiety mówiły o Hannah jako o bohaterce, która dawała im w dzieciństwie poczucie, że warto realizować własne marzenia.

W świecie, w którym coraz częściej podkreślamy różnice między pokoleniami, wyniki badania pokazują coś odwrotnego. Choć każde pokolenie ma własnego Disneya, te same historie, bohaterowie i wartości wciąż tworzą wspólny język, który łączy dzieci, rodziców i dziadków.

Przeczytaj pełny raport „Pokolenie Disney” i sprawdź m.in.:

jak zmieniało się postrzeganie bohaterów Disneya od czasów Królewny Śnieżki do Elsy i Vaiany;

co tak naprawdę chcemy przejąć od bohaterów, z którymi dorastaliśmy;

które tytuły tworzą dziś wspólny język dzieci, rodziców i dziadków;

Jaka generacja zbudowała z Disneyem najsilniejszą relację emocjonalną.

Pełny raport „Pokolenie Disney” dostępny jest TUTAJ.