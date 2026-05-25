Wiosna na talerzu – lokalne produkty i domowe smaki Roter Hahn

Wiosenne smaki Południowego Tyrolu

Wiosna w Południowym Tyrolu pachnie świeżymi ziołami i smakuje delikatnie – jak świeży ser czy kromka jeszcze ciepłego pieczywa. W wielu gospodarstwach zioła rosną w przydomowych ogrodach: od oregano i bazylii po rozmaryn. Zbierane w odpowiednim czasie są delikatnie suszone – tak, aby zachowały pełnię aromatu. Później to właśnie one trafiają do mieszanek i soli ziołowych czy herbat.

Wśród gospodarstw Roter Hahn, które specjalizują się w ziołach, jest m.in. Pflegerhof w Kastelruth – znany z herbat ziołowych i przypraw przygotowywanych z roślin z własnych upraw. Takie miejsca pokazują, jak wiele pracy i wiedzy kryje się za prostym, wiosennym smakiem i dlaczego w Południowym Tyrolu tak mocno stawia się na sezonowość produktów.

Obok ziół na stołach pojawiają się młode warzywa z ogródków. Rzodkiewki, pory i szparagi... Stają się prawdziwymi gwiazdami kuchni! Są chrupiące, soczyste i idealne do sałatek, sera i domowych past. Wiosna to także sezon nabiału: świeże mleko od krów z gospodarstw przerabiane jest na jogurty i sery, które smakują najlepiej tuż po zrobieniu.

Skąd wziął się smak Roter Hahn? Rzemieślnicze przetwórstwo i jasne zasady pochodzenia

Rolnicy zrzeszeni w Roter Hahn przetwarzają surowce na miejscu, w małej skali i z naciskiem na jakość. Obowiązują przy tym konkretne zasady: co najmniej 75% surowców użytych w produkcie musi pochodzić z własnego gospodarstwa, a maksymalnie 25% można pozyskać z innych gospodarstw w Południowym Tyrolu. Produkty Roter Hahn przechodzą także kontrolną degustację! Wszystkie produkty są wytwarzane bez GMO, a do ich konserwacji stosuje się wyłącznie metody nieinwazyjne

i Autor: Roter Hahn / Materiały prasowe

Śniadanie w gospodarstwie – okazja do odkrycia lokalnych smaków

Wiosenne śniadanie w gospodarstwach Roter Hahn, zjedzone na świeżym powietrzu z widokiem na góry, smakuje wyjątkowo. Oprócz świeżego pieczywa i masła pojawiają się świeże zioła, które w niektórych gospodarstwach goście mogą zbierać własnoręcznie z przydomowych ogrodów. Do sera podawane są surowe warzywa sezonowe jak rzodkiewka, ogórki, pomidory czy sałata. Częścią tego doświadczenia są także produkty mleczne i domowe wypieki. Całość smakowych doznań uzupełniają słodkie pasty z truskawek czy malin, miody oraz herbaty ziołowe z dodatkami takimi jak syropy z kwiatów. Lokalne wyroby, które poznamy w czasie śniadania, można kupić na miejscu – w sklepie przy gospodarstwie. Gospodarze służą radą, chętnie wyjaśniają, skąd pochodzą składniki i jak wygląda proces ich wytwarzania.

Ambasada smaku Południowego Tyrolu – wiejskie gospody. Buschenschank i Hofschank

Roter Hahn wyróżnia dwa typy restauracji w Południowym Tyrolu, w których można spróbować lokalnej kuchni: Buschenschank i Hofschank. Buschenschank działa na terenach uprawy winorośli i podaje własne wino z winnic należących do gospodarstwa, natomiast Hofschank to gospodarstwo górskie, w którym serwuje się potrawy z mięsa z własnego gospodarstwa.

Wszystkie rekomendowane przez markę lokale przechodzą wcześniej ścisłą kontrolę jakości. W restauracjach Roter Hahn obowiązują jasne kryteria dotyczące pochodzenia składników: 80% produktów ma pochodzić z Południowego Tyrolu, a 30% bezpośrednio z gospodarstwa. Dania muszą być w 100% przygotowywane na miejscu, bez gotowych półproduktów. W ofercie gospody muszą znajdować się m.in. co najmniej trzy soki domowej roboty oraz jaja w 100% z chowu na wolnym wybiegu z Południowego Tyrolu.

Co konkretnie trafia na talerze? To przede wszystkim tradycyjne, domowe dania południowotyrolskie oparte na tym, co rośnie i dojrzewa w okolicy – np. knedle szpinakowe, Schlutzkrapfen (lokalne pierożki) z aromatycznymi ziołami czy zupa winna. Całą ucztę warto zakończyć deserem – jabłkami w cieście, omletem na słodko lub strudlą jabłkową.

i Autor: Roter Hahn/ Materiały prasowe

Nocne odkrycia kulinarne. Odkryj degustacje i wydarzenia sezonowe

Wiosną i latem w Roter Hahn organizowane są degustacje wina, często połączone z poczęstunkiem lokalnymi przysmakami, np. boczkiem, serem i chlebem Schüttelbrot. Wieczorami goście mogą wziąć udział w pokazach kulinarnych prowadzonych przy regionalnych opowieściach wraz z lokalnym poczęstunkiem. By skosztować smaków regionu, warto zaplanować swój udział także udział w czasie Nocy Piwnic (Nacht der Keller). Podczas niej producenci wina otwierają swoje piwnice oraz organizują degustacje, zwiedzanie i zapewniają specjalną ofertę kulinarną. Tegoroczna Noc Piwnic zaplanowana jest na 12 czerwca. Wiosna w Południowym Tyrolu biegnie śladem tego, co najbardziej autentyczne: sezonowych składników i ich rzemieślniczego wytwarzania. Te smaki można poznawać na wiele sposobów: od śniadań w gospodarstwach i zakupów w lokalnych sklepach mieszczących się przy gospodarstwach, po wizyty w wiejskich gospodach Buschenschank i Hofschank. Pobyt w gospodarstwach Roter Hahn to okazja, by spróbować produktów u źródła ich powstawania, poznać zasady ich wytwarzania i poczuć wiosnę na talerzu od śniadania po wieczorne degustacje.