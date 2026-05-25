DOZZ rewolucjonizuje polski rynek dań gotowych i wprowadza naturalne zupy do spożywania na zimno

Podejście konsumentów do codziennych posiłków ulega zmianie, a tradycyjne obiady coraz częściej są zastępowane przez dania spożywane w drodze lub krótkiej przerwie między spotkaniami. To efekt zmieniających się nawyków żywieniowych i rosnącej dynamiki życia. Takie środowisko sprzyja rozwojowi nowych trendów, w tym świadomego podejścia do kwestii odżywiania. Współczesny konsument poza wygodnym formatem, patrzy coraz częściej na skład produktu. Chce jeść wygodnie, ale przede wszystkim zdrowo i od gotowych dań oczekuje czystej etykiety bez konserwantów.

W Polsce rynek żywności wygodnej ewoluuje w kierunku naturalnych propozycji, a zapotrzebowanie na dania roślinne, bezglutenowe czy pozbawione sztucznych dodatków rośnie z każdym rokiem. Oczekiwania konsumentów tworzą przestrzeń do testowania innowacyjnych, wygodnych formatów gotowych dań kategorii ultra-convienience.

Innowacyjny format

Zupy na chłodno DOZZ są jednym z przykładów rozwiązania oferującego komfortową konsumpcję i wysoką wartość odżywczą. Produkt został zaprojektowany tak, żeby można było go spożyć bezpośrednio z aluminiowej puszki o pojemności 310 ml. To praktyczne i poręczne rozwiązanie, które sprawdzi się w drodze na spotkanie, uczelnię czy lekcje, w biurze, podczas krótkiej przerwy na lunch czy po treningu. Ograniczony czas na spożycie posiłku już nie musi oznaczać kompromisów i sięgania po produkty słabszej jakości.

Mnogość wyboru i długa świeżość

Koncept DOZZ przełamuje dotychczasowe schematy i oprócz naturalnych składników oferuje długą przydatność do spożycia. W zależności od wariantu, data ważności wynosi od 4 do nawet 9 miesięcy, co wyróżnia go na tle reszty produktów z segmentu fresh. To możliwe dzięki zaawansowanym technikom pasteryzacji. Linia zup na chłodno została oparta na 10 międzynarodowych recepturach z czego jedna zawiera mięso z kurczaka, ale aż 5 to propozycje wegańskie, m.in pomidorowa, grochowa czy gazpacho, a 4 kolejne, to propozycje wegetariańskie np. grzybowa, brokułowa lub szpinakowa.

Każda z zup opiera się w 100% na naturalnych składnikach i nie zawiera konserwantów. Produkt został zapakowany w puszkę z aluminium, które nadaje się do recyklingu nieskończenie wiele razy. To tworzy zrównoważoną alternatywę i pomaga unikać plastikowych opakowań jednorazowego użytku, od których coraz odchodzą konsumenci.

Innowacyjne formaty z kategorii ultra-convenience, takie jak zupy na chłodno DOZZ nie muszą oznaczać kompromisów w kwestii zdrowia oraz smaku. Nowy produkt już wkrótce zadebiutuje na polskim rynku.

Od teraz DOZZ jest dostępny w całej Polsce dzięki lokalnemu partnerowi dystrybucyjnemu Alpan DYSTRYBUCJA, co stanowi kolejny ważny krok w międzynarodowej ekspansji marki. Dzięki temu partnerstwu polscy konsumenci zyskają łatwiejszy dostęp do zupełnie nowego sposobu na cieszenie się zupą - schłodzoną, gotową do spożycia, naturalną i stworzoną z myślą o życiu w ciągłym biegu.