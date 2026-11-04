Widzisz ten brak? Fundacja DKMS przypomina w kampanii #15za15, że czasem najważniejsze umyka naszej uwadze

W Polsce gotowość do pomocy pacjentom, którzy potrzebują przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych, zadeklarowało 2,5 miliona osób. Przy tak dużej liczbie może się wydawać, że znalezienie dawcy nie powinno być problemem. Rzeczywistość jest jednak bardziej skomplikowana: kluczowa jest zgodność tkankowa, a sam wpis do rejestru nie gwarantuje, że ktoś będzie mógł oddać komórki, gdy zajdzie taka potrzeba. Co więcej, każdego roku z bazy Fundacji DKMS ubywa ponad 15 000 nazwisk. To właśnie dlatego tak ważne jest, aby stale dołączały do niej kolejne.

Kampania, która pokazuje to, co niewidoczne

By przypomnieć o potrzebie stałego powiększania rejestru, Fundacja DKMS przygotowała kampanię „#15za15. Widzisz ten brak?”, której centralnym elementem jest spot z udziałem popularnych twórców internetowych.

W akcję zaangażowali się Karolina Gilon, Mikołaj „Tyszka” Tyszkiewicz, Kamil Owczarek, Ania Potok oraz Michu Kontrabas. Influencerzy opublikowali na swoich profilach oświadczenia zapowiadające przerwę w aktywności, po czym na dobę przestali zamieszczać nowe treści.

Po 24 godzinach w mediach społecznościowych Fundacji DKMS pojawił się spot z udziałem twórców. Od 6 listopada będzie go można zobaczyć również w kinach w całej Polsce.

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Liczba, która nieustannie się zmienia

Za liczbą ponad 15 000 osób, które każdego roku opuszczają bazę Fundacji DKMS, kryją się różne przyczyny. Część dawców osiąga górną granicę wieku, niektórzy emigrują, u innych pojawiają się przeciwwskazania zdrowotne, Zdarza się również, że kontakt z zarejestrowanym staje się niemożliwy – poprzez zmianę danych kontaktowych – lub podejmuje on decyzję o wycofaniu się. Mimo tych ubytków całkowita liczba zgłoszeń systematycznie rośnie. Utrzymanie tego trendu wymaga jednak nieustannego zaangażowania i docierania do kolejnych osób gotowych do pomocy.

Nasza baza jest jak żywy organizm. Zmienia się dynamicznie, a za każdym wyrejestrowaniem czy nowym zgłoszeniem stoi inna historia. Nie możemy więc traktować obecnej liczby potencjalnych dawców w bazie jako czegoś, co jest dane raz na zawsze. Musimy stale ją rozwijać, bo nigdy nie wiemy, kto i kiedy będzie potrzebował wsparcia oraz kto będzie mógł go udzielić – wyjaśnia Joanna Zduńczyk, Kierownik Działu Komunikacji Fundacji DKMS..

Dlaczego to takie ważne? Dawca i biorca muszą być do siebie dopasowani tkankowo, a znalezienie bliźniaka nie zawsze jest możliwe, nawet przy milionach w bazie. Faktem jest, że wciąż co piąty pacjent potrzebujący przeszczepienia nie znajduje swojego zgodnego dawcy Im większy rejestr, tym większa szansa dla pacjentów, dla których przeszczepienie może być drogą do wyleczenia.

Tysiące nowych osób, jeden wspólny cel

Kampania ma zachęcić do bliższego poznania idei dawstwa szpiku i świadomego rozważenia dołączenia do akcji. Temu celowi służą również materiały publikowane przez influencerów po powrocie do internetowej aktywności, w których zachęcają swoich odbiorców do zasilenia grona potencjalnych dawców.

Autor: OliveMedia/ Materiały prasowe

Nigdy nie wiemy, czy i kiedy zostaniemy poproszeni o oddanie krwiotwórczych komórek macierzystych. Możemy jednak już dziś zadeklarować gotowość do pomocy. Chcemy, by zastanawiający się nad rejestracją wiedzieli, jak wygląda pobranie i z czym wiąże się taka deklaracja. Im więcej mamy rzetelnych informacji, tym łatwiej rozwiać obawy i podjąć tę ważną decyzję – podkreśla Joanna Zduńczyk.

Zarejestrować się mogą ogólnie zdrowe osoby w wieku od 18 do 55 lat, spełniające kryteria medyczne. Cały proces można rozpocząć bez wychodzenia z domu. Wystarczy zamówić bezpłatny pakiet na stronie Fundacji DKMS, pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka i odesłać go wraz z wypełnionym formularzem. Po przeprowadzeniu badań i dopełnieniu formalności dane trafiają do systemu.

Nie na każdy brak mamy wpływ. Są jednak takie, które można wypełnić, nawet jeśli na co dzień ich nie dostrzegamy. Kampania „#15za15. Widzisz ten brak?” przypomina, że pierwszy krok można zrobić już dziś.

Więcej informacji i możliwość rejestracji: www.dkms.pl. Spot dostępny jest pod linkiem na platformie YouTube.