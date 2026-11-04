Sztuka, która pozwala rodzinom być razem. Rekordowy finał ART & Charity 2026

Tegoroczna odsłona aukcji otworzyła nowy rozdział w historii. Po raz pierwszy do współpracy zaproszono tak szerokie grono twórców młodego pokolenia oraz artystów, którzy wcześniej nie byli związani z ART & Charity.

To była niesamowita aukcja. Co roku podziwiam pięknych ludzi, którzy sztuką, swoją wrażliwością, wzmacniają nas i naszą pracę. Mam 94 lata. Mogę w pełni odpowiedzialnie powiedzieć, że sztuka przez duże S ma przepotężną moc. Patrzyłem, w genialnie przygotowanej przez zespół Perfectto galerii Art Box, na rzeźby, obrazy, i miałem taką myśl, jakie to wszystko jest poruszające i jakie niezwykłe są rezultaty łączenia potężnej społecznej idei z siłą talentów tych artystów – mówi prof. Adam Jelonek, legenda pediatrii i Honorowy Prezes Fundacji.

Autor: McDonald's/ Materiały prasowe

Pod młotek trafiło 15 obrazów i rzeźb oraz obraz-niespodzianka. Licytowano prace: Przemysława Mateckiego, Bartosza Kokosińskiego, Rafała Milacha, Mateusza Drozdowskiego, Gabrieli Michalczuk, Martyny Czech, Natalii Borczi, Jacka Chrostowskiego, Magdaleny Beyer, Kasi Domanskiej, Jacka Hazuki, Agaty Malec x BB Ladies Golf Cup, Tomasza Górnickiego i Oskara Zięty. Aukcja po raz czwarty odbyła się w Art Box Experience. Wieczór poprowadzili: Anna Dereszowska, aktorka i ambasadorka fundacji, Katarzyna Rodziewicz, prezeska Domu Ronalda McDonalda Polska, oraz Marcin Wójcik, artysta kabaretowy i aktor dubbingowy. Opiekę kuratorską nad wydarzeniem sprawowali Rafał Kamecki z Artinfo.pl i Piotr Sarzyński. Sztuce towarzyszyła opowieść o Paulinie, Michale oraz ich synach - Dawidzie i Maksymilianie. Rodzina mieszkała w Domach w Pittsburghu i na terenie kampusu WUM w Warszawie. Kiedy Dawid przechodził operacje serca i wielotygodniowe hospitalizacje, rodzice i obaj bracia mogli być razem. Reżyserka i producentka wydarzenia Marta Harazińska pokazała tę historię w wielkoformatowej realizacji, łącząc osobiste doświadczenie rodziny z misją fundacji „Rodzina zostaje razem”.

Rodzina zostaje razem Dom Ronalda McDonalda Polska jest organizacją pożytku publicznego, która każdego dnia wspiera rodziny dzieci-pacjentów. Domy działają w najbliższym otoczeniu największych szpitali pediatrycznych po to, aby rodzice i rodzeństwo mogli bezpłatnie mieszkać w pobliżu hospitalizowanego dziecka i pozostać razem w najtrudniejszym czasie. W Polsce są to Domy przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, na terenie kampusu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz – od sierpnia 2026 roku – przy Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.