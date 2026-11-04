Katowice czwartym najbardziej kreatywnym miastem Europy według Adobe

Katowice w czołówce kreatywnej Europy

Katowice zajęły czwarte miejsce w Adobe Creative Cities Index 2026 – zestawieniu najbardziej kreatywnych miast Europy. Stolicę Górnego Śląska wyprzedziły jedynie trzy miasta: Florencja we Włoszech, Brighton and Hove w Wielkiej Brytanii oraz Bordeaux we Francji.

Adobe Firefly wzięło pod lupę lokalne sektory kreatywne oraz ofertę kulturalną miast. Analizowano m.in. liczbę agencji i ofert pracy w sektorach kreatywnych, biblioteki, muzea, street art., koncerty i wydarzenia sceniczne oraz wycieczki kulturowe.

Katowice szczególnie dobrze wypadły pod względem sektora kreatywnego. Przypada tam o ok. 18% więcej agencji kreatywnych na 100 tys. mieszkańców niż we Florencji, zwyciężczyni całego rankingu. Jeszcze większą przewagę widać na rynku pracy. Katowice mają niemal cztery razy więcej uwzględnionych w badaniu ofert pracy w sektorach kreatywnych w przeliczeniu na mieszkańca niż Florencja.

Włoski lider wypada jednak lepiej pod względem dostępu do kultury. W przeliczeniu na mieszkańca przypada tam ponad sześć razy więcej muzeów. Liczba wycieczek kulturowych w przeliczeniu na mieszkańca jest natomiast we Florencji ponad 80 razy wyższa niż w Katowicach.

Ranking najbardziej kreatywnych miast w Polsce

Stolica Górnego Śląska triumfuje również na krajowym podwórku. W osobnym rankingu 50 najbardziej kreatywnych polskich miast Katowice zajęły pierwsze miejsce. Za nimi w pierwszej piątce znalazły się Kraków, Poznań, Wrocław i Gdańsk.

Co zaskakujące, mimo zwycięstwa Katowic to Kraków prowadzi w większej liczbie kluczowych kategorii rankingu. Stolica Małopolski zajmuje pierwsze miejsce m.in. pod względem liczby muzeów, koncertów i wydarzeń scenicznych oraz wycieczek kulturowych. Na 100 tys. mieszkańców przypada tam ponad dwa razy więcej muzeów niż w Katowicach.

Autor: All 4 Comms/ Materiały prasowe

Katowice wyprzedzają jednak Kraków pod względem skali lokalnego sektora kreatywnego. Na 100 tys. mieszkańców przypada tam ponad 300 agencji kreatywnych. To najwięcej w Polsce – o 56% więcej niż w Krakowie i ponad dwa razy więcej niż w Warszawie.

To jednak niejedyny sukces Katowic. Miasto zajęło również pierwsze miejsce w rankingu Most Loved, opartym na liczbie opinii dotyczących bibliotek, kreatywnych sklepów i biznesów, agencji kreatywnych, muzeów, koncertów i wydarzeń scenicznych oraz wycieczek kulturowych.

Szczególnie duże zainteresowanie wzbudza katowicka scena muzyczna. Koncerty i wydarzenia sceniczne uwzględnione w badaniu zebrały o 70% więcej opinii niż te w Gdyni, która zajęła drugie miejsce w rankingu Most Loved.

Warszawa na siódmym miejscu w Polsce i 56. w Europie

W krajowym rankingu stolica znalazła się na siódmym miejscu, a w europejskim – na 56. pozycji. Warszawę wyprzedziły także Poznań, Wrocław, Gdańsk i Łódź. W rankingu wiele wskaźników jest przeliczanych względem liczby mieszkańców, dlatego sama wielkość miasta nie musi przekładać się na wysoką pozycję.

Na tle czołówki rankingu stolica osiągnęła niższe wyniki m.in. pod względem liczby agencji kreatywnych i muzeów w przeliczeniu na mieszkańca oraz koncentracji street artu. We Wrocławiu na 10 km² przypada ponad 10 dzieł sztuki ulicznej. To niemal cztery razy więcej niż w Warszawie.

Jeszcze większą niespodziankę przynoszą wyniki mniejszych miast. W osobnym rankingu Hidden Gems uwzględniono miasta liczące poniżej 80 tys. mieszkańców i ponownie oceniono je na podstawie wskaźników wykorzystanych w badaniu. Pierwsze miejsce zajęły Siedlce. Lokalne muzea uzyskały średnią ocen aż 4,75/5. Żadne z 50 polskich miast uwzględnionych w analizie nie osiągnęło lepszego wyniku.

Metodologia

Adobe Creative Cities Index 2026 powstał na podstawie analizy 22 wskaźników dotyczących sektora kreatywnego oraz oferty kulturalnej miast, m.in. liczby agencji i ofert pracy w sektorach kreatywnych, bibliotek muzeów, street artu, koncertów i wydarzeń scenicznych oraz wycieczek kulturowych. Ranking krajowy objął 50 polskich miast, a europejski – 529 miast z 28 analizowanych krajów. Dane przeliczano m.in. względem liczby mieszkańców oraz powierzchni miasta, aby umożliwić porównanie ośrodków różnej wielkości. Oba rankingi obliczono niezależnie. Dane zebrano w lipcu 2026 roku.