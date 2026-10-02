W PRL-u zdobiły niemalże każdy dom. Dziś kolekcjonerzy są za nie w stanie zapłacić krocie

Czasy PRL-u to już pieśń przeszłości. Wiele osób, które żyły w tamtym okresie stara się zapomnieć o tym szarym okresie, który kojarzy się głównie z reglamentacją produktów oraz wiecznym brakiem podstawowych towarów. Wielu postanowiło raz na zawsze "pogrzebać" PRL i przedmioty, które występowały wówczas niemalże w każdym domu, wyrzucono na śmietnik, a w najlepszym wypadku schowano na strychu lub w piwnicy. Okazuje się jednak, że te "zbędne bibeloty" dziś cieszą się ogromnym zainteresowaniem kolekcjonerów, którzy są w stanie za nie zapłacić całkiem sporo.

Te figurki z czasów PRL-u są dziś warte fortunę

Pamiętacie te małe, szklane i ceramiczne zwierzątka, które zdobiły półki w domach naszych babć? Te urocze sarenki, pieski, kotki czy liski - produkowane w czasach PRL-u, dziś, ku zaskoczeniu wielu, osiągają zawrotne ceny na aukcjach i w sklepach ze starociami. Okazuje się, że to, co kiedyś było powszechnie dostępne, dziś stało się obiektem pożądania kolekcjonerów i miłośników designu.

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Dlaczego figurki z PRL-u są tak cenne?

Choć dla osób, które żyły w PRL-u szklane i porcelanowe figurki nie przedstawiają żadnej wartości, to ich ceny na aukcjach są dość wysokie. Oto kilka czynników wpływających na wartość tych przedmiotów:

Unikalny design: Figurki z PRL-u, choć produkowane masowo, cechowały się charakterystycznym, minimalistycznym designem, który odzwierciedlał ducha tamtej epoki. Projektanci, często związani z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego, tworzyli przedmioty funkcjonalne i estetyczne, mimo ograniczeń materiałowych i technologicznych.

Rzadkość: Wiele z tych figurek przetrwało do dzisiejszych czasów w niewielkiej ilości. Często były to przedmioty kruche, łatwo ulegające uszkodzeniom. Ponadto, w czasach PRL-u nie myślano o kolekcjonowaniu, więc wiele z nich po prostu wyrzucano.

Nostalgia: Przedmioty z PRL-u budzą silne emocje i wspomnienia z dzieciństwa. Dla wielu osób są one symbolem beztroskich lat, rodzinnych domów i atmosfery tamtych czasów.

Moda na vintage: W ostatnich latach obserwujemy wzrost popularności stylu vintage i retro. Ludzie coraz częściej poszukują przedmiotów z przeszłości, które nadają wnętrzom charakteru i unikalnego klimatu.

Inwestycja: Wzrost cen figurek z PRL-u sprawia, że stały się one atrakcyjną formą inwestycji. Kolekcjonerzy i inwestorzy dostrzegają potencjał tych przedmiotów i są gotowi zapłacić za nie spore sumy.

Figurki z PRL-u – ile są dziś warte?

Wbrew obiegowej opinii, wiele przedmiotów z PRL-u charakteryzowało się wysoką jakością wykonania i trwałością. Produkowane z dbałością o szczegóły, często przetrwały próbę czasu. Na aukcjach cena za cały komplet może sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych, co oznacza, że za pojedynczą figurkę można otrzymać nawet kilkanaście złotych. Komplet około 250 sztuk figurek zwierzątek wykonanych z kolorowego szkła z lat 70. na jednej z aukcji został wystawiony za 3200 złotych. Mimo dość wysokiej ceny, szybko znalazł on nabywcę. Warto zatem sprawdzić, czy na strychu nie zalegają gdzieś małe skarby.