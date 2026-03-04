W PRL-u zajadali się nim wszyscy. Dziś wraca na nasze stoły Jest nie tylko smaczny, ale również dobry dla naszych jelit

Hit PRL-u, wraca do łask jako deser korzystny dla zdrowia jelit.

Jego unikalna konsystencja łagodzi podrażnienia, a skrobia oporna wspiera florę bakteryjną.

Dowiedz się, dlaczego warto włączyć ten prosty deser do swojej diety i jak go przygotować!

W PRL-u reglamentacja produktów była codziennością każdej z rodzin. W tamtym okresie jedynie słodycze, podobnie, jak inne produkty, były towarem deficytowym. Jednak rodzice, aby choć odrobinę osłodzić dzieciństwo swoim pociechom przygotowywali dla nich kisiel, który w odróżnieniu od słodyczy był on tani, łatwo dostępny. Przygotowywany na bazie mąki ziemniaczanej lub skrobi, z dodatkiem owoców lub soków, stanowił alternatywę dla bardziej wyszukanych deserów. Dziś, w dobie świadomego odżywiania, doceniamy go za prosty skład, niską zawartość tłuszczu i przede wszystkim - pozytywny wpływ na nasze jelita.

Zdrowe słodycze

Kisiel - nie tyko słodki przysmak. Dlaczego warto go jeść?

Dziś kisiel przeżywa swój mały renesans. Coraz częściej wracamy do tradycyjnych, prostych produktów, a moda na domowe, nieskomplikowane desery sprawia, że znów doceniamy jego zalety. Kisiel to nie tylko słodka przekąska, ale również balsam dla naszych jelit. Sekret kisielu tkwi w jego konsystencji. Kisiel działa jak kojący balsam na podrażnione jelita. Jego gęsta konsystencja otula ściany przewodu pokarmowego, łagodząc stany zapalne i zmniejszając dolegliwości związane z zespołem jelita drażliwego (IBS) czy wrzodami żołądka. Mąka ziemniaczana, będąca podstawą kisielu, zawiera skrobię oporną. Skrobia oporna to rodzaj błonnika, który nie jest trawiony w górnym odcinku przewodu pokarmowego i dociera do jelita grubego, gdzie staje się pożywką dla pożytecznych bakterii. W ten sposób kisiel wspomaga rozwój zdrowej flory jelitowej, która jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego i trawienia. Kisiel jest lekkostrawny, co czyni go idealnym deserem dla osób z problemami żołądkowymi lub po przebytych chorobach. Jednocześnie, dzięki zawartości skrobi, daje uczucie sytości, co może pomóc w kontrolowaniu apetytu. Dodatek owoców lub soków do kisielu sprawia, że staje się on źródłem witamin, minerałów i antyoksydantów, które wzmacniają odporność i chronią organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. W dodatku przygotowanie kisielu jest banalnie proste! Choć wielu sięga po gotowy proszek z torebki, można samodzielnie zrobić znacznie zdrowszą wersję. Wystarczy wymieszać mąkę ziemniaczaną z odrobiną zimnej wody, a następnie wlać ją do gotującego się soku owocowego lub kompotu. Gotujemy do momentu zgęstnienia. Możemy dodać świeże owoce, miód lub cynamon dla wzmocnienia smaku.

Kisiel to nie tylko sentymentalny powrót do smaków dzieciństwa, ale przede wszystkim wartościowy produkt dla naszego zdrowia. Warto włączyć go do swojej diety, aby zadbać o dobre samopoczucie i zdrowy układ trawienny.