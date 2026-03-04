Matura próbna z polskiego 2026. Arkusze, odpowiedzi, komentarze [RELACJA NA ŻYWO]

4 marca 2026 r., start godz. 9:00 – egzamin z języka polskiego

Czas pracy z arkuszem: 240 minut

Test zgodny z Formułą 2023, nowe zestawy pytań

Sprawdzian ma charakter diagnostyczny, bez ocen

Właściwa sesja maturalna ruszy 4 maja 2026 r.

Matura próbna: polski. W środowy poranek, 4 marca 2026 roku, rozpocznie się próbna matura. Na początek egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Test potrwa aż 240 minut i otwiera marcową serię sprawdzianów organizowanych przez CKE. Arkusze egzaminacyjne trafiają do sieci na strony komisji okręgowych dokładnie w momencie rozpoczęcia testu, czyli o godzinie 9:00.

Głównym założeniem próbnych egzaminów CKE jest diagnostyka oraz informacja zwrotna dla ucznia. Młodzież ma okazję zmierzyć się z arkuszem opracowanym w Formule 2023 i zweryfikować stan swojej wiedzy przed decydującym starciem w maju. Eksperci z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podkreślają, że wyniki tego sprawdzianu nie powinny być przeliczane na stopnie szkolne, lecz służyć jedynie jako wskazówka do dalszej nauki i powtórek materiału.

Zestawy zadań z języka polskiego, a także z matematyki i języka obcego, składają się z materiałów, które nigdy wcześniej nie były publikowane. Procedura dystrybucji zakłada, że arkusze najpierw trafiają do rąk dyrektorów placówek oświatowych. Dopiero w dniu egzaminu o godzinie 9:00 treść zadań zostaje udostępniona szerokiej publiczności.

Terminarz próbnej matury 2026. Kiedy matematyka i angielski?

Marcowy maraton z przedmiotami obowiązkowymi został rozłożony na trzy dni:

4 marca (środa), godz. 9:00 – język polski (czas trwania: 240 minut)

5 marca (czwartek), godz. 9:00 – matematyka

6 marca (piątek), godz. 9:00 – język angielski

Zachęcamy do śledzenia naszej relacji na żywo, gdzie na bieżąco monitorujemy przebieg próbnego egzaminu z języka polskiego. Będziemy publikować pierwsze komentarze maturzystów oraz analizy arkuszy CKE tuż po ich ujawnieniu. Jeśli chcesz sprawdzić, jakie tematy wypracowań i zadania pojawiły się w tym roku, odświeżaj naszą stronę i bądź na bieżąco z wydarzeniami w szkołach.

Harmonogram próbnej matury 2026 – poziom podstawowy Egzaminy obowiązkowe w marcu: 4 marca 2026 (środa), godz. 9:00 – język polski (240 minut)

5 marca 2026 (czwartek), godz. 9:00 – matematyka

Kiedy odpowiedzi z matury próbnej z polskiego? Arkusze wraz z sugerowanymi odpowiedziami znajdziecie w naszym artykule. Odpowiedzi przygotuje nasz ekspert. 7:20 Matura próbna 2026: polski. Arkusze CKE, odpowiedzi i pytania do próbnej matury z polskiego [4.03.2026] Matura próbna 2026: język polski. Rozpoczął się pierwszy dzień próbnych egzaminów organizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Choć to jedynie przygotowanie do właściwej matury, uczniowie traktują go bardzo poważnie. 7:14 Próbna matura 2026 z polskiego. Przecieki w internecie: odpowiedzi, arkusze CKE Matura próbna 2026: Przecieki, arkusze, odpowiedzi 7:12 Kto przystępuje do próbnej matury? Próbny egzamin maturalny przygotowany przez CKE jest skierowany do: uczniów IV klas liceów ogólnokształcących,

uczniów V klas techników,

uczniów II klas branżowych szkół II stopnia. Egzamin obejmuje część pisemną matury w Formule 2023 – zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Egzaminy na poziomie rozszerzonym odbywają się w styczniu oraz w marcu. 7:05 Arkusz składa się z części testowej oraz wypracowania. Egzamin przygotowany przez CKE ma charakter: informacyjny – pozwala zapoznać się z formułą arkusza,

diagnostyczny – umożliwia ocenę poziomu przygotowania. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie rekomenduje wystawiania ocen na podstawie wyników próbnej matury. 7:02 W środę, 4 marca 2026 roku, punktualnie o godz. 9:00 rozpocznie się próbna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym. Egzamin potrwa 240 minut. To pierwszy z trzech obowiązkowych sprawdzianów w ramach marcowej sesji próbnej organizowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

