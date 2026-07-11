W PRL-u to imię było niezwykle popularne. Dziś odeszło w zapomnienie

Wybór imienia to niezwykle ważna decyzja. Wielu wierzy, że determinuje ono nasze cechy charakteru, dlatego, zanim wybiorą właściwe imię dla swojej pociechy, skrzętnie studiują ich etymologię. W ostatnim czasie rodzice chętnie sięgają po imiona, które nosili np. nasi dziadkowie. Do łask wróciły takie imiona, jak Zofia, Hanna, Antonii czy Franciszek. Inne jednak odeszły w zapomnienie, a rodzice niechętnie po nie sięgają. Tak jest w przypadku żeńskiego imienia Bernadetta (czasem zapisywanego również jako Bernadeta).

Zobacz także: To najpiękniejsze żeńskie imiona według sztucznej inteligencji. Zaskoczeni?

Oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd. "Zaszalał" nie tylko Michał Wiśniewski

Imię Bernadetta - pochodzenie i znaczenie

Bernadetta, imię niegdyś rozbrzmiewające w przedszkolach i na podwórkach PRL-u, dziś powoli odchodzi w zapomnienie. Niegdyś synonim elegancji i delikatności, teraz rzadko nadawane nowo narodzonym dziewczynkom. To imię, które nosi w sobie echa minionej epoki, a jego historia i znaczenie są niezwykle interesujące. Bernadetta to imię pochodzenia germańskiego, wywodzące się od słów "bern" (niedźwiedź) i "hard" (silny, odważny). Oznacza więc "silna jak niedźwiedź" lub "odważna niedźwiedzica". Imię to zyskało popularność dzięki św. Bernadecie Soubirous, francuskiej zakonnicy, której objawiła się Matka Boska w Lourdes. Jej skromność, wiara i odwaga przyczyniły się do rozpowszechnienia imienia Bernadetta na całym świecie, w tym również w Polsce.

Bernadetta - popularność w Polsce

W PRL-u imię Bernadetta cieszyło się dużą popularnością, prawdopodobnie ze względu na jego religijne konotacje, które w tamtych czasach były często ukrywane, ale nadal obecne w świadomości społecznej. Dziś imię Bernadetta należy do rzadkości. Trendy w imiennictwie uległy zmianie, a rodzice poszukują imion bardziej nowoczesnych i oryginalnych. Według danych rejestru PESEL w Polsce imię Bernadetta nosi 6582 Polki, natomiast w formie Bernadeta 22575. W ostatnich latach widać znaczną tendencję spadku popularności tego imienia, gdyż w 2024 r. w obu formach nadano je jedynie 5 dziewczynkom.