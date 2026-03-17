W PRL-u to imię było hitem. W 2025 roku nadano je jedynie 14 razy

Trendy w nadawaniu imion zmieniają się bardzo dynamicznie. Jeszcze kilka lat temu rodzice chętnie sięgali po imiona obcobrzmiące. Obecnie, coraz częściej do łask wracają imiona tradycyjne, niejednokrotnie głęboko zakorzenione w polskiej tradycji. Choć od lat rodzice ponownie wybierają dla swoich córek imiona takie jak Zofia, Hanna czy Helena, to inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku imienia Jolanta, które jeszcze kilka dekad temu cieszyło się dość sporą popularnością.

Jolanta - pochodzenie i znaczenie imienia

Pochodzenie imienia Jolanta jest przedmiotem dyskusji i różnych teorii, co dodaje mu tajemniczości. Najczęściej przyjmuje się, że jest to imię pochodzenia greckiego, wywodzące się od słowa "iolanthe" (ιολανθη), które dosłownie oznacza "fiołek" lub "kwiat fiołka". Fiołek, znany ze swojej delikatności, subtelnego zapachu i pięknych barw, symbolizuje skromność, piękno, a także miłość i wierność. Zatem Jolanta to imię niosące ze sobą konotacje piękna, delikatności, a jednocześnie pewnej siły i niezależności.

Cechy charakteru przypisywane osobom o imieniu Jolanta

Z imieniem Jolanta często wiążą się pewne cechy charakteru, choć oczywiście każda osoba jest indywidualnością. Typowo, Jolantom przypisuje się:

Delikatność i wrażliwość : Zgodnie z kwiatowym pochodzeniem, Jolanty często są postrzegane jako osoby o łagodnym usposobieniu, empatyczne i wrażliwe na potrzeby innych.

: Zgodnie z kwiatowym pochodzeniem, Jolanty często są postrzegane jako osoby o łagodnym usposobieniu, empatyczne i wrażliwe na potrzeby innych. Urok i wdzięk : Naturalna elegancja i subtelny urok to cechy często kojarzone z tym imieniem.

: Naturalna elegancja i subtelny urok to cechy często kojarzone z tym imieniem. Kreatywność i zmysł artystyczny : Wiele Jolant wykazuje talenty artystyczne, ceni piękno i ma rozwiniętą wyobraźnię.

: Wiele Jolant wykazuje talenty artystyczne, ceni piękno i ma rozwiniętą wyobraźnię. Samodzielność i siła wewnętrzna : Mimo pozornej delikatności, Jolanty potrafią być bardzo niezależne, zdecydowane i wytrwałe w dążeniu do celu.

: Mimo pozornej delikatności, Jolanty potrafią być bardzo niezależne, zdecydowane i wytrwałe w dążeniu do celu. Lojalność i wierność: Są to osoby, na które można liczyć, ceniące sobie trwałe relacje i przyjaźnie.

Popularność imienia Jolanta w Polsce

Imię Jolanta zyskało na popularności w średniowiecznej Europie, szczególnie za sprawą błogosławionej Jolanty (lub Jolenty), królewny węgierskiej i księżnej kaliskiej. W Polsce imię Jolanta cieszyło się niesłabnącą popularnością od wielu dziesięcioleci. Po raz pierwszy jego występowanie odnotowano już w XIII wieku, początkowo w formie Jolenta. Szczególnie duży wzrost popularności odnotowano w drugiej połowie XX wieku, kiedy to Jolanta stała się jednym z najczęściej nadawanych imion żeńskich. Było to imię modne, kojarzone z elegancją i klasą. Według rejestru danych PESEL obecnie w kraju żyje 235 383 kobity, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na wysokiej, 24. pozycji wśród najpopularniejszych imion w Polsce. W ostatnich latach zainteresowanie tym imieniem znacznie spadło. W 2025 roku otrzymało je zaledwie 14 dziewczynek.