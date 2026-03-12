To imię w przeszłości nosiły nasze babcie. W ostatnim czasie rodzice ponownie sobie o nim przypomnieli

Obecnie do łask wracają imiona zakorzenione w polskiej tradycji.

Ta forma jest niezwykle rzadka, nosi ją jedynie 3756 kobiet.

To imię o łacińskim rodowodzie oznacza "silną" i "zdrową" i rodzice ponownie sobie o nim przypomnieli.

Trendy w nadawaniu imion zmieniają się dynamicznie. Po okresie, kiedy chętnie wybierano imiona nowoczesne, o obcym brzmieniu, do łask wracają formy, które w naszej tradycji zakorzenione są od lat. Tak jest w przypadku imienia Waleria, które od wieków znane jest w kulturze europejskiej, w tym również w Polsce.

Waleria - pochodzenie i znaczenie imienia

Waleria to imię żeńskie o długiej historii i łacińskim rodowodzie. Wywodzi się od rzymskiego rodu Valerius, jednego z najstarszych i najbardziej znanych rodów w starożytnym Rzymie. Imię to powstało od łacińskiego słowa "valere", które oznacza "być silnym", "być zdrowym" lub "mieć moc". Dlatego znaczenie imienia Waleria interpretuje się najczęściej jako "silna", "zdrowa", "pełna siły" lub "dzielna kobieta". Imię Waleria jest żeńską formą imienia Walerian lub Walery. W tradycji chrześcijańskiej pojawia się również kilka świętych noszących to imię, co przyczyniło się do jego rozpowszechnienia w krajach europejskich.

Waleria - osobowość i cechy charakteru

Imię Waleria często przypisywane jest osobom o silnym charakterze, niezależnym, odważnym i ambitnym. Walerie uchodzą za osoby inteligentne, kreatywne i mające poczucie humoru. Są to kobiety, które potrafią radzić sobie w trudnych sytuacjach, są lojalne wobec bliskich i dążą do samorealizacji.

Popularność imienia Waleria w Polsce

W Polsce imię Waleria znane jest od wielu stuleci, choć przez długi czas należało raczej do rzadziej nadawanych imion. Popularność zdobyło głównie w XIX i na początku XX wieku. W drugiej połowie XX wieku było nadawane stosunkowo rzadko, jednak w ostatnich latach można zauważyć stopniowy powrót zainteresowania tradycyjnymi imionami, w tym również imieniem Waleria. Według rejestru danych PESEL obecnie w Polsce żyje 3756 kobiet noszących to imię jako pierwsze, co plasuje je na dość odległej, 290. pozycji wśród najpopularniejszych imion żeńskich w kraju. W ostatnich latach natomiast znów jest nadawane, choć nie tak często, jak np. Zofia czy Hanna. Najwięcej nadań w ostatnim dziesięcioleciu było w roku 2021, wówczas imię Waleria otrzymało 14 dziewczynek.