Użyj swojego umysłu! Ile wynosi (8+6):2x3-5? Spróbuj policzyć bez kalkulatora!

Matematyka, zwana powszechnie królową nauk z pewnością kojarzy wam się z nielogicznymi ciągami znaków i cyfr, a matematyczne wzory wielu z nas nadal śnią się po nocach. Bez względu na to, czy lubicie rozwiązywać zadania, czy może z matematyką nie jest wam po drodze, to warto ćwiczyć swój umysł i od czasu dla czasu rozwiązać jakieś równanie. Choć początkowo możecie nieco się natrudzić, to z każdą kolejną próbą będzie szło wam znacznie lepiej. A jeśli uda wam się udzielić poprawnej odpowiedzi i to bez użycia kalkulatora i ściągania, to satysfakcja będzie ogromna. Jesteście gotowi na matematyczne wyzwanie? Jeśli tak, spróbujcie rozwiązać następujące równanie: (8+6):2x3-5=?

Zobacz także: Ile to jest 4 x 4 + 4 x 4 + 4 – 4 x 4 = ? Dasz radę policzyć bez kalkulatora?

Viki Gabor o polskiej szkole. Stanowczo skomentowała zniesienie prac domowych

Ile to jest (8+6):2x3-5=? Dorośli rwą włosy z głowy, próbując rozwiązać to równanie

Jeśli udało wam się rozwiązać równanie bez żadnych podpowiedzi, należą wam się gratulacje! Jeżeli jednak nadal głowicie się nad poprawną odpowiedzią, spieszymy z pomocą. Poniżej znajdziecie odpowiedź, jak należy rozwiązać równanie (8+6):2x3-5=? krok po kroku.

Przede wszystkim należy pamiętać o zastosowaniu zasad kolejności działań, a mianowicie: najpierw rozwiązujemy działania w nawiasach, następnie potęgowanie (jeżeli występuje), kolejnym krokiem jest mnożenie i dzielenie (należy pamiętać o kolejności zapisu od lewej do prawej), na końcu natomiast wykonujemy dodawanie i odejmowanie, także w kolejności zapisu począwszy od lewej strony.

Równanie:

(8+6):2×3−5=?

Krok 1: Obliczenie wyrażenia w nawiasie

8+6=14

Teraz mamy:

14:2×3−5

Krok 2: Dzielenie i mnożenie (wykonujemy od lewej do prawej)

Najpierw dzielenie:

14:2=7

Teraz mamy:

7×3−5

Następnie mnożenie:

7×3=21

Teraz mamy:

21−5

Krok 3: Odejmowanie

21−5=16

Ostateczny wynik:

(8+6):2×3−5=16

Trzeba przyznać, że to równanie nie należało do najłatwiejszych, ponieważ zawierało kilka różnych działań. Bez usystematyzowanej wiedzy z dziedziny matematyki można nieźle się nagłowić, zanim uda nam się poprawnie je obliczyć.

Quiz ortograficzny. Wiesz, czy w tych wyrazach pisze się "rz", czy "ż"? Pytanie 1 z 13 Który zapis jest poprawny: Żeżucha Rzerzucha Żerzucha Rzeżucha Następne pytanie