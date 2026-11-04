Tylko w 2026 roku SHEIN zainwestował 500 mln euro w Polsce. Firma rozbudowuje Europejskie Centrum Logistyczne

Dzięki tegorocznej inwestycji o wartości 500 mln euro (ok. 2,2 mld zł) łączne nakłady SHEIN w Polsce osiągną 1 mld euro (4,4 mld zł). Rozbudowa centrum pod Wrocławiem zwiększy możliwości firmy w zakresie magazynowania i realizacji zamówień w Europie.

Do końca 2026 roku zatrudnienie w centrum logistycznym ma przekroczyć 10 tys. osób. SHEIN współpracuje również z setkami lokalnych polskich przedsiębiorstw.

Europejskie Centrum Logistyczne SHEIN należy do najbardziej zaawansowanych technologicznie obiektów tego typu w Europie. Dzięki niemu firma może sprawniej realizować zamówienia klientów z różnych krajów. Rozbudowa pozwoli magazynować więcej produktów bliżej europejskich odbiorców, skrócić czas dostaw i elastyczniej zarządzać procesami logistycznymi. Już dziś klienci w wybranych krajach Europy mogą zamawiać szeroki asortyment produktów dostępnych w centrum, a dostawa niektórych zamówień zajmuje zaledwie 48 godzin.

Autor: POINTCO/ Materiały prasowe

Rozbudowane centrum logistyczne SHEIN to:

Około 1 mln m² powierzchni magazynowej – o 25% więcej niż dotychczas.

– o 25% więcej niż dotychczas. Ponad 6500 autonomicznych robotów , które wspierają uzupełnianie zapasów, sortowanie produktów i kompletowanie zamówień.

, które wspierają uzupełnianie zapasów, sortowanie produktów i kompletowanie zamówień. Większe możliwości magazynowania i obsługi zamówień , pozwalające sprawniej realizować dostawy na rynki europejskie.

, pozwalające sprawniej realizować dostawy na rynki europejskie. 10 tys. pracowników do końca 2026 roku – zatrudnionych m.in. w logistyce, zarządzaniu łańcuchem dostaw, technologii i obsłudze magazynów. Dzięki temu SHEIN stanie się jednym z największych pracodawców na Dolnym Śląsku.

– zatrudnionych m.in. w logistyce, zarządzaniu łańcuchem dostaw, technologii i obsłudze magazynów. Dzięki temu SHEIN stanie się jednym z największych pracodawców na Dolnym Śląsku. Współpraca z ponad 230 polskimi małymi i średnimi przedsiębiorstwami , które dostarczają towary i świadczą usługi na potrzeby działalności SHEIN pod Wrocławiem.

, które dostarczają towary i świadczą usługi na potrzeby działalności SHEIN pod Wrocławiem. Sprawniejsza realizacja dostaw w Europie – w wielu krajach produkty magazynowane w centrum mogą trafić do klientów w ciągu zaledwie 48 godzin.

Leonard Lin, globalny dyrektor ds. public affairs SHEIN i prezes firmy na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), powiedział:

Europa jest dla SHEIN jednym z kluczowych rynków. Dlatego konsekwentnie inwestujemy w infrastrukturę i rozwiązania, które pozwolą nam rozwijać działalność w tym regionie w dłuższej perspektywie. Tegoroczna inwestycja w Polsce o wartości 500 mln euro dobitnie pokazuje nasze zaangażowanie i wiarę w potencjał europejskiego rynku. Dzięki tej inwestycji tworzymy bardziej wydajną, elastyczną i odporną na zakłócenia sieć logistyczną w Europie. Pozwoli nam to jeszcze lepiej obsługiwać klientów, wspierać rozwój coraz większej liczby europejskich marek i sprzedawców obecnych na SHEIN Marketplace oraz budować solidne podstawy dalszego wzrostu w nadchodzących latach. Polska stała się jednym z filarów naszej działalności w Europie. Kolejna inwestycja jest wyrazem zaufania do potencjału tego kraju, kompetencji jego pracowników i warunków prowadzenia biznesu.

Autor: POINTCO/ Materiały prasowe

Rozwój europejskiej sieci logistycznej SHEIN

Europejskie Centrum Logistyczne SHEIN pod Wrocławiem stało się jednym z najważniejszych obiektów logistycznych firmy na świecie. Obsługiwane są w nim zamówienia klientów z wielu europejskich rynków.

Nowa inwestycja pozwoli zwiększyć powierzchnię magazynową, wdrożyć kolejne rozwiązania automatyzujące pracę oraz usprawnić procesy logistyczne.

W centrum działa ponad 6500 autonomicznych robotów, które wspierają zarządzanie zapasami, uzupełnianie stanów magazynowych, kompletowanie i sortowanie zamówień. Dzięki automatyzacji obiekt może obsługiwać większą liczbę przesyłek i sprawniej realizować zamówienia.

Rozbudowa Centrum wesprze także dalszy rozwój SHEIN Marketplace w Europie. Nowe możliwości logistyczne ułatwią europejskim markom i sprzedawcom docieranie ze swoimi produktami do klientów na kolejnych rynkach.

SHEIN zwiększa zaangażowanie w polską gospodarkę

Od rozpoczęcia działalności w Polsce w 2022 roku SHEIN systematycznie rozwija swoją obecność na Dolnym Śląsku. Firma tworzy nowe miejsca pracy i współpracuje z coraz większą liczbą polskich przedsiębiorstw.

Dzięki dalszej rozbudowie Europejskiego Centrum Logistycznego zatrudnienie osiągnie10 tys. osób do końca 2026 roku. Tym samym SHEIN stanie się jednym z największych pracodawców w regionie.

Działalność firmy wspiera również ponad 230 polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród nich są dostawcy towarów oraz firmy świadczące usługi transportowe, opakowaniowe i specjalistyczne usługi biznesowe.

Polskie firmy korzystają także z prężnie rozwijającej się platformy SHEIN Marketplace. Od uruchomienia jej polskiej wersji w kwietniu 2025 roku dołączyło do niej już ponad 500 rodzimych marek i sprzedawców. Dzięki temu mogą oni docierać do milionów potencjalnych klientów w całej Europie.

Autor: POINTCO/ Materiały prasowe

Michał Kania, dyrektor ds. public affairs SHEIN w Polsce, powiedział:

W ciągu ostatnich czterech lat Polska stała się coraz ważniejszym ogniwem globalnej działalności SHEIN. Kolejne inwestycje pokazują, jak wysoko oceniamy potencjał polskich pracowników, infrastruktury i otoczenia biznesowego. Cieszymy się, że tworzymy tysiące miejsc pracy, współpracujemy z setkami polskich przedsiębiorstw i pomagamy lokalnym markom oraz sprzedawcom docierać do klientów w całej Europie. Traktujemy Polskę jako długoterminowego partnera strategicznego i chcemy nadal zwiększać nasz wkład w rozwój polskiej gospodarki.

Dalszy rozwój wieloletniej współpracy logistycznej

SHEIN współpracuje z firmą Logicor przy rozbudowie swojej infrastruktury logistycznej na Dolnym Śląsku. Europejskie centrum logistyczne zajmuje obecnie około 1 mln m² powierzchni magazynowej, co odpowiada wielkości około 140 boisk piłkarskich.

Michał Ptaszyński, dyrektor zarządzający Logicor Polska, powiedział:

Cieszymy się, że możemy wspierać dalszy rozwój SHEIN na Dolnym Śląsku. Skala tej inwestycji pokazuje, jak ważną rolę region odgrywa na europejskiej mapie logistycznej. Potwierdza również takie atuty Polski jak dobrze rozwinięta infrastruktura, wykwalifikowani pracownicy i sprzyjające warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Nasza współpraca z SHEIN przyczyniła się do powstania dużego centrum logistycznego. Z satysfakcją będziemy wspierać dalszy rozwój firmy.