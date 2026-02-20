Tych zabawek nigdy nie bierz do samolotu. Są kategorycznie zabronione przez linie lotnicze

Podróż samolotem to ekscytujące przeżycie dla dziecka, ale wymaga odpowiedniego przygotowania bagażu.

Nie wszystkie zabawki są dozwolone na pokładzie samolotu, a niektóre mogą sprawić problemy podczas kontroli bezpieczeństwa.

Sprawdź, które zabawki są surowo zakazane przez linie lotnicze, aby uniknąć nieprzyjemności i zapewnić dziecku spokojną podróż!

Dla dziecka podróż zaczyna się już na lotnisku. Ogromne hale odlotów, kontrola bezpieczeństwa, a później moment startu - to wszystko buduje atmosferę ekscytacji. W trakcie lotu najmłodsi często potrzebują jednak zajęcia, które pomoże im przetrwać kilka godzin w fotelu. Dlatego rodzice zabierają kredki, pluszaki, gry planszowe w wersji podróżnej czy figurki ulubionych bohaterów. Planując bagaż podręczny, a także rejestrowany dla dziecka, warto pamiętać, że nie wszystkie zabawki są mile widziane na pokładzie samolotu. Niektóre z nich, ze względu na bezpieczeństwo lub potencjalną uciążliwość dla innych pasażerów, są surowo zakazane przez linie lotnicze. Zanim spakujesz walizkę, koniecznie sprawdź, czego z pewnością nie uda ci się wnieść do samolotu, nawet w bagażu rejestrowanym.

Te zabawki są zakazane przez linie lotnicze

Zabawki dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa i pomagają rozładować stres związany z nową sytuacją. Jednak przy pakowaniu warto pamiętać, że nie wszystkie przedmioty można wnieść na pokład. Linie lotnicze oraz służby bezpieczeństwa mają jasno określone zasady dotyczące przedmiotów zabronionych w bagażu podręcznym. Dotyczy to również niektórych zabawek. Szczególnie restrykcyjnie traktowane są przedmioty przypominające broń - nawet jeśli są to plastikowe pistolety na wodę, miecze czy realistycznie wyglądające repliki. Dlaczego? Ponieważ podczas kontroli bezpieczeństwa każdy przedmiot przechodzi przez skaner, a obsługa lotniska nie może ryzykować nieporozumień. Zabawka, która do złudzenia przypomina prawdziwy przedmiot niebezpieczny, może zostać zatrzymana. W efekcie dziecko traci ulubioną rzecz jeszcze przed wejściem na pokład. Oprócz imitacji broni problematyczne mogą być także zabawki z ostrymi elementami, metalowymi częściami czy mechanizmami sprężynowymi zdolnymi do wystrzeliwania drobnych przedmiotów. Zamiast narażać się na dodatkowe kontrole, bezpieczniej będzie spakować kredki czy małe figurki.