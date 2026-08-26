Tribute to Michael Jackson w blasku świec. Kolejny wyjątkowy koncert przed Westfield Arkadia

Westfield Summer Festival nie zwalnia tempa. Po pierwszym koncercie przy świecach, podczas którego zabrzmiała muzyka znana z wielkiego ekranu, czas na kolejną muzyczną odsłonę letniego festiwalu. Tym razem będzie to wieczór inspirowany twórczością Michaela Jacksona - artysty, który na zawsze zmienił oblicze muzyki.

Największe przeboje Króla Popu zabrzmią w zupełnie nowym wydaniu. Kwartet smyczkowy nada dobrze znanym melodiom wyjątkowego charakteru, łącząc subtelność klasycznych instrumentów z energią i rytmem, które są znakiem rozpoznawczym twórczości Michaela Jacksona. Smyczki będą raz delikatne i nastrojowe, innym razem dynamiczne i pełne napięcia, pokazując znane utwory z zupełnie innej perspektywy.

Wyjątkową oprawę koncertu stworzy blask świec, który po zmroku przemieni przestrzeń przed Westfield Arkadia w nastrojową, niemal hipnotyzującą scenę. Światło, muzyka wykonywana na żywo i letnia atmosfera połączą się w widowisko pełne emocji, kontrastów i muzycznej ekspresji.

To propozycja zarówno dla fanów Michaela Jacksona, jak i dla wszystkich, którzy chcą odkryć jego ponadczasową twórczość na nowo. Koncert będzie okazją, by zatrzymać się na chwilę, odpocząć po całym tygodniu i spędzić wyjątkowy letni wieczór przy muzyce, która od dekad porusza kolejne pokolenia słuchaczy.

Koncert odbędzie się w środę, 26 sierpnia, o godz. 20:00 przed Westfield Arkadia.

Westfield Summer Festival 2026 w Westfield Arkadia

Westfield Summer Festival trwa od 1 lipca do końca sierpnia. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej strefie rekreacyjnej na terenie zielonym przed Westfield Arkadia.