Tak jeszcze nikt nie karmił stolicy. Popeyes wjeżdża do Wars Sawa Junior: kanapka za free do 10:00, dla KAŻDEGO - bez limitu osób!

Relacja Popeyes z Warszawą od samego początku opiera się na biciu rekordów i gigantycznym zainteresowaniu gości. Kiedy we wrześniu 2023 roku marka debiutowała w stolicy, otwierając restaurację w Złotych Tarasach, przed lokalem ustawił się kilkusetmetrowy tłum, a pierwsi fani czekali na legendarną kanapkę ponad 40 godzin! Warszawa udowodniła wtedy, że luizjański smak i głośny crunch kurczaka marynowanego przez 12 godzin w przyprawach Cajun nie mają sobie równych. Teraz, po 3 latach dynamicznej ekspansji, marka wraca do ścisłego centrum w spektakularnej skali.

Nowa przestrzeń w G City Wars Sawa Junior zajmuje aż 560 m² rozłożonych na dwóch kondygnacjach i pomieści 162 gości. Wystrój łączy charakterystyczny, nowoorleański vibe z akcentami dedykowanymi stolicy oraz neonami nawiązującymi do rzemieślniczego procesu przygotowania dań.

Kanapki bez limitu, 2 kolejki, kolekcjonerski merch

Świętowanie otwarcia zaplanowano na cały dzień z niejedną niespodzianką. To będzie dzień pod znakiem mocnych punktów programu. Przede wszystkim nikt przed 10:00 nie odejdzie głodny. Pierwsza kolejka tego dnia (tak, będzie też druga) wystartuje o godzinie 7:00 przed wejściem od strony Pasażu Wiecha. Tu zasada jest prosta, acz niespotykana w historii marki - wszyscy, którzy ustawią się w niej do godziny 10:00 zostaną nakarmieni. KAŻDY oczekujący do momentu oficjalnego otwarcia drzwi otrzyma flagową kanapkę Chicken Sandwich całkowicie za darmo. Dodatkowo 100 pierwszych osób w porannej kolejce odbierze limitowaną torbę przygotowaną specjalnie na to wydarzenie, a do pierwszych stu zamówień powyżej 20 zł marka dorzuca kolekcjonerski t-shirt. Na tym jednak emocje się nie kończą. Kolejny hit dnia to: nie jedna, a dwie kolejki. O godzinie 16:00 ruszy druga kolejka tego dnia, w której pierwsza setka gości zgarnie puszkę Pepsi Zero Cukru oraz porcję frytek Cajun.

Autor: Popeyes / Materiały prasowe

Doskonale pamiętamy nasz debiut w Złotych Tarasach, nocne kilkudziesięciogodzinny kolejki i energię, z jaką stolica przywitała Popeyes. Przez te 3 lata otworzyliśmy w samej Warszawie 8 kolejnych punktów, ale to, co szykujemy w Wars Sawa Junior, to wejście na zupełnie inny poziom. Tworzymy największą restaurację w Polsce i w całym regionie CEE i nasz pierwszy lokal in-line street. Uwierzcie - długo na niego czekaliśmy! Zamiast symbolicznych 100 kanapek idziemy na całość i karmimy każdego, kto stanie w kolejce do godziny dziesiątej. Co ciekawe, tym razem inspiracją do stworzenia merchu był dla nas spektakularny mural zdobiący wnętrze restauracji, który nawiązuje do popularnych elementów topograficznych Warszawy. Warto wpaść chociażby po to, żeby na właśnie zobaczyć jak zaadoptowaliśmy wnętrza kultowej w Warszawie lokalizacji. I oczywiście na naszego kurczaka! - mówi Kamila Węcka, marketing manager Popeyes Polska.

Otwarcie w Wars Sawa Junior zyska oprawę godną największej restauracji w tej części Europy. Zamiast stonowanego tła, Pasaż Wiecha wypełni potężne, żywe brzmienie instrumentów brass bandu, które przeniesie warszawską ulicę prosto na Frenchmen Street w Nowym Orleanie. Zespół grający na żywo zadba o nieprzerwaną energię w tłumie od samego rana. W kolejce nie zabraknie też załogi hostess wyposażonej w aparaty Instax, każdy chętny otrzyma pamiątkowe, analogowe zdjęcie wręczane prosto do ręki. Fani nowoorleańskiego klimatu będą mogli ozdobić skórę zmywalnymi tatuażami z motywami marki oraz zgarnąć specjalnie zaprojektowane na ten dzień naklejki, tworzące unikalny set pamiątek z warszawskiego debiutu in-line street.

Lokal w G City Wars Sawa Junior wzmacnia pozycję sieci w segmencie QSR i stanowi kluczowy element strategii rozwoju holdingu Rex Concepts CEE. Grupa konsekwentnie przyspiesza rozwój sieci na wszystkich 3 rynkach. Popeyes pozostaje najszybciej rosnącym brandem w portfolio grupy.