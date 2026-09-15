3 lata na wykorzystanie bonów otrzymywanych za zwrócone opakowania objęte systemem kaucyjnym. Sieć POLOmarket daje klientom więcej czasu na realizację bonów kaucyjnych.

Kwestia terminu ważności bonów kaucyjnych od początku budziła wątpliwości wśród podmiotów prowadzących placówki handlowe, ponieważ przepisy dotyczące systemu kaucyjnego nie określają wprost minimalnego ani maksymalnego terminu ich ważności. Ministerstwo Klimatu i Środowiska w opublikowanych na portalu gov.pl wyjaśnieniach wskazywało, że w jego ocenie bon powinien być ważny co najmniej miesiąc. Jednocześnie są to wytyczne interpretacyjne, a nie przepis prawa.

Sieć POLOmarket od początku przyjął rozwiązanie korzystniejsze dla klientów, na podstawie interpretacji przepisów ogólnych dot. przedawnienia roszczeń, zapewniając aż trzy lata na realizację bonu kaucyjnego. Sieć stawia tym samym na prostotę, wygodę i swobodę korzystania ze środków uzyskanych w ramach systemu kaucyjnego.

System kaucyjny ma zachęcać do zwracania opakowań i ponownego wykorzystania surowców. Aby korzystanie z niego było jak najprostsze, Sieć POLOmarket stawia na dostępność urządzeń oraz rozwiązania dopasowane do codziennych nawyków klientów. Jednym z nich jest trzyletni termin ważności bonów wydawanych za zwrócone opakowania objęte systemem kaucyjnym.

Chcemy, aby system kaucyjny był dla klientów przede wszystkim wygodny i prosty. Dlatego zapewniamy szeroką dostępność butelkomatów, a dodatkowo dajemy klientom aż trzy lata na wykorzystanie bonów za zwrócone opakowania. To rozwiązanie, które pozwala korzystać z systemu na własnych zasadach i wspiera budowanie trwałych, proekologicznych nawyków zgodnych z ideą gospodarki obiegu zamkniętego – mówi Anita Tołysz, członek zarządu i dyrektor rewizji i compliance, Polskie Supermarkety sp. z o.o.

Autor: GoodOnePR/ Materiały prasowe

Nowoczesne automaty są już dostępne w niemal każdym sklepie Sieci POLOmarket, a ich liczba stale rośnie. Dzięki temu zwrot opakowań może stać się naturalnym elementem wizyty w sklepie, a nie dodatkowym obowiązkiem. Dla jeszcze większej wygody Sieć POLOmarket przygotował specjalną stronę z mapą butelkomatów, dzięki której klienci mogą szybko sprawdzić najbliższą lokalizację urządzenia.

Sieć POLOmarket przygotowała również materiały edukacyjne dotyczące systemu kaucyjnego – wyjaśniające zasady zwrotu opakowań oraz najważniejsze informacje związane z korzystaniem z butelkomatów. Wszystkie informacje znajdują się na stronie www: https://polomarket.pl/ w zakładce „Butelkomaty”.