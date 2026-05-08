To tutaj znajduje się największy kompleks kąpielowy w Europie

Miasto swoją międzynarodową renomę zawdzięcza odkryciu wód termalnych w 1925 roku. Podczas odwiertów natrafiono tu na bogate w minerały źródła o wysokiej temperaturze, które szybko uczyniły Hajdúszoboszló jednym z najważniejszych europejskich uzdrowisk. Obecnie symbolem miasta jest Hungarospa czyli największy kompleks kąpieliskowy w Europie, obejmujący baseny lecznicze, aquapark, strefy rodzinne oraz nowoczesne centrum Aqua-Palace.

Lokalna tradycja i wygodny dojazd z Polski

Hajdúszoboszló zachowało również swój historyczny charakter. W centrum miasta można zobaczyć kościół reformowany z XVIII wieku, spacerować po lokalnych parkach lub odwiedzić muzeum poświęcone historii regionu Hajdúság. Oprócz tego można znaleźć atrakcje takie jak dom do góry nogami oraz dom garncarza, poświęcony historii Istvána Fazekasa, mistrza sztuki ludowej, który prezentował tu swoją słynną czarną ceramikę. Miasto jest również związane z historią hajduków, czyli zbrojnych osadników, którzy odegrali istotną rolę w dziejach Węgier na przełomie XVI i XVII wieku. Byli oni ważnym elementem walk prowadzonych w okresie rywalizacji z Imperium Osmańskim oraz konfliktów o niezależność ziem węgierskich.

Podczas pobytu warto odwiedzić pobliski Park Narodowy Hortobágy, wpisany na listę UNESCO. Rozległe równiny i klimat tradycyjnych Węgier tworzą tam wyjątkową, spokojną atmosferę. To świetne miejsce na wycieczkę po dniu spędzonym w termach. Można tam zobaczyć konie rasy Nonius, hodowane od XIX wieku i cenione za siłę, łagodny charakter oraz elegancką sylwetkę. W tym miejscu warto również obejrzeć pokaz csikósów, czyli węgierskich pasterzy konnych. Prezentują oni dawne umiejętności jeździeckie, takie jak jazda bez siodła czy wskakiwanie na galopującego konia.

Dla podróżnych z Polski Hajdúszoboszló jest kierunkiem wygodnym i łatwo dostępnym. Samochodem można dotrzeć tu w około 8 godzin, w zależności od miejsca wyjazdu, jadąc przez Słowację lub południową Polskę. Alternatywą jest lot do Budapesztu lub Debreczyna, a następnie dalsza podróż pociągiem. Dzięki temu miasto dobrze sprawdza się zarówno na dłuższy urlop, jak i weekendowy wyjazd.

Rosnące zainteresowanie Hajdúszoboszló pokazuje, że turystyka uzdrowiskowa pozostaje ważnym elementem wyborów wyjazdowych w regionie Europy Środkowej. Miasto przyciąga odwiedzających nie tylko wodami termalnymi, lecz także możliwością połączenia wypoczynku z poznawaniem lokalnej historii, kultury i przyrody wschodnich Węgier — mówi Lajos Labossa, dyrektor ds. marketingu i komunikacji Hunguest Hotels.

Pobyt w sercu uzdrowiska

Osoby planujące pobyt w Hajdúszoboszló mogą zatrzymać się w Hunguest Hotel Aqua-Sol, położonym w samym sercu strefy uzdrowiskowej miasta. Goście mają również bezpośredni dostęp do kompleksu Hungarospa Aqua-Palace. Wstęp na obiekt jest wliczony w cenę pokoju, dzięki czemu goście mogą w pełni korzystać z atrakcji termalnych przez cały pobyt, bez konieczności wychodzenia z budynku. Natomiast osoby szukające odprężenia w saunach mogą skorzystać z oferty Hunguest Hotel Béke. Hotel oferuje saunę nagrzewaną do 95°C, komorę zapachową z olejkami aromatycznymi oraz łaźnię parową. Dla gości dostępny jest również zewnętrzny oraz wewnętrzny basen termalny i basen dla dzieci.