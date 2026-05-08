Popeyes wzmacnia muzyczną tożsamość w Polsce. Marka partnerem Popkillerów i Hidden Gems by ++ & JD Sports

Popeyes globalnie kojarzony z muzyką wzmacnia swoją obecność w jednym z najbardziej wpływowych wydarzeń muzycznych polskiej sceny hip-hopowej. Marka drugi rok z rzędu została oficjalnym partnerem Popkillerów. Jednocześnie zaangażowała się w nowy na rynku projekt - Hidden Gems by ++ & JD Sports , inicjatywę wspierającą młodych twórców i odkrywającą świeże talenty.

Popkillery to dziś nie tylko gala nagród, ale przestrzeń spotkania całego środowiska, od mainstreamu po alternatywę. Tegoroczna edycja pokazała siłę i różnorodność polskiego hip-hopu, łącząc występy największych gwiazd z obecnością nowych artystów i świeżych brzmień. To właśnie na styku tych dwóch światów powstają najbardziej interesujące zjawiska, a Popeyes świadomie wpisuje się w tę dynamikę.

Z kolei Hidden Gems by ++ & JD Sports to świeży projekt, który daje przestrzeń młodym twórcom, umożliwiając im występy obok uznanych nazwisk i budowanie własnej rozpoznawalności. Skupia się on nie tylko na muzyce, ale także na tworzeniu społeczności i generowaniu buzzu w mediach społecznościowych, co idealnie współgra z komunikacyjnym DNA marki. Popeyes wspiera i jest obecny na całej trasie koncertowej od Wrocławia, przez Warszawę, Katowice, Gdańsk i Poznań. Jedną z aktywności przy tej współpracy było spotkanie “Meet&Eat” zorganizowane w restauracji Popeyes w Złotych Tarasach z udziałem polskiego rapera René i jego fanów.

Muzyka od zawsze była częścią naszej tożsamości. O Popeyes rapowali, między innymi Kendrick Lamar, Migos, $uicideboy$, Clipse z Pharrellem Williamsem, Baby Keem i wielu innych. Nasz marka wyrasta z kultury, w której rytm, autentyczność i energia mają kluczowe znaczenie. Wchodząc w partnerstwa takie jak Popkillery czy Hidden Gems by ++ & JD Sports, chcemy być blisko tego, co dziś naprawdę rezonuje z młodymi. Chcemy, wspierać zarówno największe nazwiska, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją drogę – komentuje Kamila Węcka, marketing manager Popeyes w Polsce.

Zaangażowanie w muzykę to tylko jeden z elementów szerszej strategii marki, która w Polsce coraz odważniej wychodzi poza tradycyjny model komunikacji sieci gastronomicznej. Popeyes konsekwentnie buduje społeczność wokół siebie, stawiając na doświadczenia, interakcję i autentyczny kontakt z gośćmi.

W ostatnim czasie marka realizowała szereg niestandardowych aktywacji, od walentynkowego street pairingu z @Aleksandrags, który połączył ludzi przy wspólnym Chicken Sandwich, na randce w restauracji Popeyes, po energetyczne działania związane z karnawałem Mardi Gras, podczas którego nowoorleański, imprezowy bus jeździł ulicami Warszawy.

Popeyes udowadnia również, że potrafi łączyć komunikację z realnym doświadczeniem marki. W konkursie “Mystery Sandwich” nagrodą była podróż do Nowego Orleanu, z wizytą w restauracji. Tym samym Popeyes pokazał, że przygoda z marką może zaczynać się od jednej kanapki, a kończyć na autentycznym doświadczeniu jej korzeni.

To podejście przekłada się na sposób budowania relacji z odbiorcami, oparty na zabawie, emocjach i współtworzeniu kultury wokół brandu. Popeyes świadomie rozwija komunikację skierowaną do młodych, aktywnych użytkowników social mediów, którzy nie tylko konsumują treści, ale także je współtworzą.

Chcemy być marką, która nie tylko serwuje jedzenie, ale tworzy doświadczenia i daje ludziom powód, by być razem: w muzyce, w kulturze i przy wspólnym stole. Dlatego konsekwentnie rozwijamy projekty budujące realną więź z naszą społecznością – dodaje Węcka.

Popeyes zapowiada dalsze działania na styku muzyki, kultury miejskiej i angażujących formatów. , Będą one rozwijać unikalną relację marki z odbiorcami – zarówno poprzez wsparcie dużych wydarzeń, jak i inicjatyw, które dopiero kształtują przyszłość sceny.