Emirates i firma dnata odnawiają i przekazują ponad 400 wózków dziecięcych organizacjom non profit

W ramach akcji społecznej zespół Emirates Airport Services przetransportował wózki dziecięce wykorzystywane do tej pory na lotniskach do zakładu Emirates Engineering, gdzie odnowiono je i przygotowano do ponownego użycia. Następnie pracownicy firmy dnata w ramach programu dnata4good wyszukali lokalne organizacje, do których zostaną przekazane. Wśród nich są m.in. Hope-Amel UAE, Senses oraz Al Noor. Każda z organizacji zapowiedziała, komu posłużą podarowane wózki dziecięce. Niektóre trafią do samotnych matek w potrzebie, inne przydadzą się w sytuacjach awaryjnych jako środek transportu dla uczniów czy podczas szkolnych wycieczek.

Charakterystyczne czerwone wózki dziecięce Emirates są przejawem dbania linii o rodziny z maluchami. Można je znaleźć w głównym hubie Emirates na lotnisku Dubai International Airport (DXB) i skorzystać bezpłatnie. Podróżujące rodziny, które odwiedzą Terminal 3, wypożyczą wózek ze specjalnego stanowiska, aby sprawniej przejść drogę od odprawy do wejścia na pokład. Wózki ułatwiają rodzicom poruszanie się po lotnisku, zapewniają większy komfort maluchów podczas dłuższych odcinków między bramkami czy wizyt w salonikach. Ponadto są regularnie dezynfekowane, a ich konstrukcja pozwala przewieźć niemowlęta, małe dzieci oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami.

Emirates przeznaczyły 430 nieużywanych wózków do ponownego wykorzystania. Zespół Emirates Engineering, znany już z działań społecznych, np. akcji przetwarzania tkanin z foteli na plecaki szkolne dla dzieci na całym świecie, odnowił wózki w swoim warsztacie. Dzięki wysokiej jakości wózków konieczne były jedynie drobne modyfikacje, takie jak zmiany w oznakowaniu oraz dodanie charakterystycznej metki wykonanej ze skóry z foteli klasy biznes z napisem: „Donated with love by Emirates”.

Kolejny etap koordynował zespół dnata4good – pracownicy zrzeszeni w ramach inicjatywy wolontariackiej, działającej w trzech obszarach: społeczność, środowisko i dobrostan. Akcja dnata4good pozwoliła wytypować trzy organizacje, którym wózki posłużą najlepiej: Hope-Amel UAE, Al Noor oraz Senses.

Na koniec zespół Emirates Airport Services dostarczył wózki do specjalistów, którzy dokładnie je wyczyścili i zdezynfekowali, aby mogły dalej służyć nowym użytkownikom.

i Autor: Emirates / Materiały prasowe

Hope-Amel UAE

Hope-Amel UAE to oddolna inicjatywa humanitarna, która rozpoczęła działalność w 2020 r. Ma siedzibę w Dubaju. Jej misją jest wspieranie matek i rodzin w potrzebie na terenie ZEA dzięki działaniom napędzanym przez lokalną społeczność. Założycielką inicjatywy jest Abbie Kadom, kanadyjsko-iracka ekspatriantka. W krótkim czasie organizacja rozwinęła prężną sieć wolontariuszy i darczyńców. Hope-Amel gromadzi najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak pieluchy, mleko modyfikowane, używany sprzęt dziecięcy oraz inne artykuły pierwszej potrzeby, a następnie przekazuje je rodzinom doświadczającym trudności, dzięki czemu pomaga im zmniejszyć obciążenia finansowe i zachować poczucie godności.

Senses

Senses Residential and Day Care for Special Needs to dubajska organizacja non profit, której celem jest wspieranie dzieci i młodych dorosłych poprzez opiekę, edukację oraz rozwój umiejętności życiowych. Powstała, by zapewniać zarówno opiekę całodobową (w trybie rezydencyjnym), jak i dzienną. Senses tworzy bezpieczne środowisko, w którym uczniowie otrzymują specjalistyczną terapię, przygotowanie zawodowe oraz indywidualne programy nauczania wspierające samodzielność i budowanie pewności siebie. Poza codzienną opieką organizacja współpracuje z rodzinami i lokalną społecznością, promuje inkluzywność, wspiera godność oraz długofalowe szanse rozwoju dla osób z niepełnosprawnościami w ZEA. Dzięki zbiórkom, współpracy społecznej i zaangażowaniu wolontariuszy Senses odgrywa istotną rolę we wspieraniu najbardziej potrzebujących rodzin w Dubaju.

Al Noor

Al Noor Rehabilitation & Welfare Association for People of Determination to działająca od lat organizacja non profit z Dubaju, skoncentrowana na pomocy osobom z niepełnosprawnościami i tym ze szczególnymi potrzebami. Zapewnia edukację, terapię, przygotowanie zawodowe oraz otacza kompleksową opieką. Al Noor stanowi ważne centrum wsparcia społecznego, oferuje holistyczne programy łączące specjalistyczne nauczanie, usługi rehabilitacyjne oraz indywidualne plany rozwojowe dopasowane do potrzeb każdego ucznia. Organizacja wspiera ponad 200 uczniów z różnych środowisk, zapewnia terapię, rozwój umiejętności życiowych, możliwość praktyk i przygotowania do pracy oraz zajęcia dodatkowe wspierające samodzielność i integrację społeczną. Al Noor prowadzi również działania edukacyjne i informacyjne dotyczące niepełnosprawności, szkoli specjalistów i rodziny oraz współpracuje z firmami i wolontariuszami, aby wspierać i szerzyć inkluzywność w ZEA.