Torebki, ale po swojemu. Personalizacja wciąż jest na topie

Ozdabianie codziennych przedmiotów stało się prostym sposobem na odświeżenie stylizacji bez dużych zmian. Nie chodzi o sztywne zasady, ale dobieranie akcesoriów do własnego nastroju, stylu czy okazji. Jeden drobny akcent potrafi całkowicie zmienić odbiór klasycznej torby, plecaka czy kosmetyczki – dodać im lekkości, humoru lub bardziej osobistego wyrazu. To trend, który dobrze pokazuje, że konsumenci szukają dziś nie tylko funkcjonalnych dodatków, ale również takich, które są elementem osobistej ekspresji. Właśnie z taką ofertą weszła niedawno do Polski azjatycka marka XIMI-V.

Jak nosić pluszowe dodatki?

Pluszowe zawieszki wracają w nowej roli, nie jako gadżet, ale szybki sposób na zmianę charakteru dodatków, które już mamy w szafie. W praktyce liczy się nie sam wybór, ale to, jak i gdzie je przypniemy.

Propozycja 1.

Noś je „w kontraście”

Najlepiej działają tam, gdzie się ich nie spodziewamy – przy eleganckiej torebce, skórzanym shopperze czy prostym plecaku. Taki kontrast sprawia, że nawet bardzo prosty look nabiera wyrazu.

Propozycja 2.

Traktuj je jak element stylizacji, nie ozdobę

Zawieszka może „spinać” cały outfit, nawiązywać do koloru butów, bluzy albo detalu biżuterii. Dzięki temu nie wygląda przypadkowo, tylko jak przemyślany akcent.

Propozycja 3.

Rotuj zamiast kupować nowe dodatki

Jedna torba może wyglądać inaczej każdego dnia, wystarczy zmienić zawieszkę. To prosty sposób na odświeżenie stylu bez inwestowania w nowe, droższe rzeczy.

Kawaii w codziennym wydaniu

Dużą rolę w XIMI-V odgrywają akcesoria inspirowane estetyką kawaii – pełne koloru, miękkich form i zabawnych detali. Coraz więcej osób lubi otaczać się drobiazgami, które poprawiają nastrój i dobrze wpisują się w codzienny styl w subtelny, niewymuszony sposób. W efekcie zawieszki, breloczki czy pluszowe dodatki coraz częściej traktowane są jak modowy akcent: niewielki, ale przyciągający uwagę.

W nowo otwartym salonie XIMI-V w warszawskim Blue City dostępne są m.in. pluszaki, breloczki o różnych wzorach, zawieszki oraz akcesoria dostępne w formule blind box oraz różnorodne dodatki dekoracyjne. Szeroki wybór akcesoriów w przystępnych cenach sprawia, że oferta azjatyckiej marki jest łatwo dostępna i zachęca do zabawy detalem.

Zawsze coś nowego do odkrycia

Dodatkowym atutem oferty XIMI-V jest regularnie rotowany asortyment. Oznacza to, że przy każdej wizycie w salonie można znaleźć nowe wzory, formy i akcesoria wpisujące się w aktualne upodobania oraz sezonowe stylizacje.