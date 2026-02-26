To staropolskie imię wraca do łask. Jeszcze dekadę temu było zapomniane

Powrót do korzeni: Trendy w nadawaniu imion ewoluują, a staropolskie imiona, niegdyś uważane za niemodne, zyskują na popularności.

Imię jako wyraz wartości: Wybór imienia staje się sposobem na wyrażenie wartości, przywiązania do tradycji i wyróżnienie dziecka.

Oryginalność i symbolika: Rodzice doceniają staropolskie imiona za ich autentyczność, głębokie znaczenie i historyczne korzenie.

Świeża alternatywa: Staropolskie imiona stanowią oryginalną alternatywę dla popularnych, międzynarodowych imion i pasują do współczesnego życia.

Wybór imienia to dziecka nie jest już tylko formalnością. Dla wielu rodziców to sposób na wyrażenie wartości, wspomnienie bliskiej osoby z rodziny, przywiązania do tradycji lub chęci wyróżnienia dziecka wśród rówieśników. Staropolskie imiona idealnie wpisują się w ten trend. Są autentyczne, mają głębokie znaczenie i nie są masowo powielane. Jeszcze kilkanaście lat temu traktowano je z dystansem. Wielu osobom wydawały się zbyt ciężkie, archaiczne lub kojarzyły się wyłącznie z dawnymi czasami. Dziś jednak spojrzenie na nie wyraźnie się zmienia.

Rodzice zaczynają doceniać ich oryginalność oraz fakt, że niosą ze sobą historię i symbolikę. W świecie, w którym wiele imion brzmi podobnie i szybko traci swoją wyjątkowość, dawne polskie imiona stają się świeżą alternatywą. Co więcej, świetnie odnajdują się we współczesności i pasują zarówno do dzieci, jak i dorosłych, dobrze brzmią w pracy, szkole i życiu codziennym.

Powrót staropolskich imion widać wyraźnie w statystykach i rozmowach przyszłych rodziców. Coraz częściej są one wybierane nie z sentymentu, lecz z pełną świadomością. Jedno z nich szczególnie zyskuje na popularności, choć jeszcze niedawno niemal nikt nie brał go pod uwagę.

Imię Wanda

Imię Wanda to klasyczne, staropolskie imię żeńskie, które od lat zachwyca prostotą i melodyjnym brzmieniem. Jeszcze dekadę temu wydawało się zapomniane i pojawiało się wyjątkowo rzadko. Dodatkowo było kojarzone głównie z dawnymi pokoleniami. Dziś jednak wraca do łask, zdobywając serca rodziców szukających imienia krótkiego, łatwego do zapamiętania, a jednocześnie silnie zakorzenionego w polskiej tradycji. Wanda niesie ze sobą powagę i elegancję, a przy tym pozwala na ciepłe, przyjazne zdrobnienia. To imię, które łączy historię z nowoczesnością i wyróżnia się wśród popularnych współczesnych wyborów.

