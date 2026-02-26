To imię oznacza "uzdrawiającą". W Polsce nosi je zaledwie 3 kobiety

Rodzice coraz częściej szukają unikalnych imion, odchodząc od tradycyjnych wyborów, co prowadzi do odkrywania zapomnianych perełek.

To greckie imię oznaczające "uzdrawiająca" lub "malwę", które pojawia się w mitologii i jest kojarzone z elegancją.

Odkryj pełne znaczenie i cechy charakteru związane z tym niezwykłym imieniem, i sprawdź czy pasuje do Twojego dziecka.

Według rejestru danych PESEL w 2025 roku najpopularniejszymi imionami żeńskimi były Zofia (4415 nadań), Zuzanna (otrzymało je 3881 dziewczynek) oraz Maja (nadano je 3873 razy). Mimo iż od kilku lat widoczna jest tendencja do wybierania imion zakorzenionych w polskiej tradycji i kulturze, to rodzice chętnie wybierają również imiona unikatowe. Przykładem takiej formy jest imię Altea, które emanuje elegancją i bogatą historią. Jego korzenie sięgają starożytnej Grecji, a znaczenie związane jest z naturą i szlachetnością.

Altea - pochodzenie i znaczenie imienia

Imię Altea wywodzi się od greckiego słowa "althaia" (ἀλθαία), które oznacza "uzdrawiająca", "lecząca". Inna interpretacja łączy je z greckim słowem "althos" (ἄλθος) oznaczającym "malwę", nawiązując do pięknego kwiatu. Imię to pojawia się już w mitologii greckiej. Altea była królową Kalidonu, matką Meleagra, bohatera kalidońskiego polowania. Jej historia jest pełna dramatyzmu i poświęcenia, co dodaje imieniu głębi i siły. Współcześnie imię Altea często kojarzone jest z hiszpańskim miastem Altea, położonym na Costa Blanca. To malownicze miasteczko z białymi domami i niebieską kopułą kościoła stanowi inspirację dla wielu, a jego nazwa, choć niebezpośrednio, wzmacnia pozytywne skojarzenia z pięknem, spokojem i śródziemnomorskim klimatem.

Charakterystyka osób o imieniu Altea

Choć nie można generalizować, osoby o imieniu Altea często charakteryzują się:

Inteligencją i wrażliwością : Imię to kojarzone jest z osobami o głębokim wnętrzu, które potrafią dostrzegać piękno w świecie.

: Imię to kojarzone jest z osobami o głębokim wnętrzu, które potrafią dostrzegać piękno w świecie. Kreatywnością i wyobraźnią : Altea to imię dla osób z duszą artysty, które cenią sobie swobodę wyrażania siebie.

: Altea to imię dla osób z duszą artysty, które cenią sobie swobodę wyrażania siebie. Niezależnością i silną wolą : Altea to imię dla kobiet, które wiedzą, czego chcą i nie boją się realizować swoich celów.

: Altea to imię dla kobiet, które wiedzą, czego chcą i nie boją się realizować swoich celów. Elegancją i wdziękiem: Imię to emanuje subtelną elegancją i wdziękiem, które przyciągają uwagę.

Popularność imienia Altea w Polsce

W Polsce imię Altea nie cieszy się dużą popularnością. Statystyki pokazują, że nadawane jest niezwykle rzadko. Wynika to prawdopodobnie z jego nietypowego brzmienia i braku silnych, polskich tradycji z nim związanych. Mimo to, imię to zyskuje na popularności wśród rodziców poszukujących oryginalnych i eleganckich imion dla swoich córek. Według rejestru danych PESEL obecnie w kraju nosi je zaledwie 3 dziewczynki, które otrzymały je w 2022 roku.