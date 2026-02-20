To polskie imię staje się hitem na całym świecie. Jest perełką, o której w Polsce zapomniano

Moda na imiona skłania się ku klasycznym, historycznym wyborom.

Popularne są imiona krótkie, łatwe w wymowie i o silnym charakterze.

Imiona z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym polskie, zyskują popularność za granicą.

Pewne imię w Polsce uważane za "staroświeckie", jest postrzegane jako oryginalne i stylowe za granicą.

Współczesne trendy wyraźnie pokazują, że świat wraca do klasycznych imion, często o silnym charakterze i jednoznacznym brzmieniu. Krótkie formy, które łatwo wymówić w różnych językach, zyskują przewagę nad rozbudowanymi, nowoczesnymi konstrukcjami. Coraz częściej liczy się też unikalność. Młodzi rodzice chcą, by imię wyróżniało dziecko, ale jednocześnie nie było ekstrawaganckie. Właśnie dlatego wiele dawnych imion przeżywa drugą młodość, szczególnie poza krajem swojego pochodzenia.

Co ciekawe, imiona uznawane w Polsce za "babcine" lub "niemodne" za granicą odbierane są jako oryginalne, stylowe i eleganckie. Ich siłą jest prostota oraz historia, która dodaje im głębi. W świecie zdominowanym przez powtarzalne trendy kulturowe, takie wybory stają się świadomym manifestem indywidualizmu. Właśnie dlatego niektóre polskie imiona robią dziś międzynarodową karierę, choć w kraju ich popularność systematycznie spada.

Imię Wanda

Chodzi o imię Wanda, które jest krótkie, mocne i niezwykle wyraziste. Choć w Polsce kojarzy się głównie z dawnymi pokoleniami i rzadko trafia dziś na listy najczęściej nadawanych imion, za granicą zaczyna być postrzegane jako prawdziwa perełka. Jego brzmienie jest uniwersalne, łatwe do wymówienia w wielu językach i pozbawione zdrobnień, co idealnie wpisuje się w aktualne trendy.

Wanda kojarzy się z niezależnością, siłą i tajemniczością, a jednocześnie zachowuje kobiecą elegancję. Dla obcokrajowców brzmi świeżo i oryginalnie, dla Polaków bywa niesłusznie uznawane za przestarzałe. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że imię to ma potencjał, by wrócić do łask. Być może najpierw na świecie, a dopiero później w naszym kraju.

