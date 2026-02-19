To piękne imię jest w Polsce coraz bardziej popularne. Oznacza "wszechstronną"

Odkryj fascynującą historię imienia, które podbija serca rodziców.

Sprawdź, jakie znaczenie i skojarzenia kryją się za tym popularnym wyborem.

Poznaj praktyczne aspekty wyboru imienia, które zainspirują Cię do decyzji.

W ostatnich latach w Polsce obserwujemy prawdziwy renesans niektórych imion, które jeszcze dekadę temu wydawały się być rzadko spotykane. Rodzice coraz częściej szukają imion, które nie tylko pięknie brzmią, ale także mają znaczenie, niosące ze sobą określone wartości i cechy charakteru. Imię, o którym mowa, idealnie wpisuje się w ten trend. Kojarzy się z osobami wszechstronnymi, otwartymi na nowe doświadczenia i łatwo nawiązującymi relacje z innymi.

Jego brzmienie jest proste, a zarazem eleganckie, co sprawia, że pasuje zarówno do małych dziewczynek, jak i dorosłych kobiet. Popularność tego imienia rośnie nie tylko w dużych miastach, ale również w mniejszych miejscowościach, gdzie rodzice coraz częściej wybierają imiona krótkie, uniwersalne i łatwe do wymówienia w różnych językach. Jego uniwersalność sprawia, że świetnie sprawdza się w codziennym życiu, w pracy, w szkole, a także w kontaktach międzynarodowych. W dodatku jego pozytywne znaczenie może być inspiracją i przesłaniem dla całego życia dziecka.

Warto podkreślić, że imię to jest neutralne w brzmieniu, nie traci swojej wartości z upływem lat i dobrze komponuje się z wieloma polskimi nazwiskami, co czyni je jeszcze bardziej atrakcyjnym wyborem dla rodziców planujących przyszłość swojej pociechy.

Zobacz też: To imię w Turcji oznacza "męski organ płciowy". W Polsce jest jednym z popularniejszych

To imię doskonale pasuje zarówno do dziewczynek o spokojnym usposobieniu, jak i tych pełnych energii i ciekawości życia.

2026_01_13 ESKA - MIX STYCZEN VOL1

Imię Emma

Chodzi o imię Emma, które od kilku lat systematycznie zdobywa coraz większą popularność w Polsce. Imię to ma niemieckie i angielskie korzenie, a jego znaczenie często tłumaczone jest jako "wszechstronna” lub "pełna sił”. Emma jest krótkie, łatwe do zapamiętania i wymawiane bez problemu w wielu językach, co czyni je idealnym wyborem w dobie globalizacji i częstych podróży.

Popularność Emmy wzrosła także dzięki licznym postaciom literackim i filmowym, które noszą to imię, a także dzięki jego uniwersalnej elegancji, ponieważ pasuje zarówno do dziewczynki, jak i do dorosłej kobiety. Coraz więcej polskich rodziców decyduje się na to imię, doceniając jego prostotę, wdzięk i pozytywne konotacje, a także to, że niesie ze sobą przesłanie wszechstronności i otwartości na życie.

Zobacz galerię: Imiona, które śmieszą obcokrajowców. Ich znaczenie wywołuje ogromne zdziwienie