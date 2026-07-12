To męskie imię było hitem w PRL-u. Obecnie odeszło w zapomnienie

Trendy w nadawaniu imion zmieniają się z dekady na dekadę. Choć jeszcze kilka lat temu niektóre z nich królowały na porodówkach, to dziś młodzi rodzice nie decydują się na ich nadawanie. W ostatnim czasie chętnie wybierane są imiona uniwersalne i krótkie, które będą łatwe zarówno w zapisaniu, jak i wypowiedzeniu. Jak wiadomo, moda, podobnie, jak fortuna, kołem się toczy. I tak jest również w przypadku mody na imiona. Dziś chętnie wracamy do korzeni także w przypadku nazywania swoich dzieci, więc nie dziwi fakt, iż rodzice decydują się na imiona, które nosili nasi dziadkowie. Choć w przedszkolach nie brakuje Franiów, Stasiów i Antosiów, to niektóre imiona dziś są wybierane niezwykle rzadko. Tak jest np. w przypadku imienia Bogumił, które szczyt swojej popularności miało w czasach PRL-u.

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Bogumił - etymologia i znaczenie imienia

Bogumił to staropolskie imię męskie o bogatej historii i głębokim znaczeniu. Jego korzenie sięgają czasów przedchrześcijańskich, a szczyt jego popularności w Polsce przypadał na okres PRL-u. Imię Bogumił wywodzi się od staropolskich słów: "Bogu" (Bóg) i "mił" (miły, kochany). Oznacza więc "miły Bogu", "kochany przez Boga" lub "ten, który miłuje Boga", wcześniej to imię oznaczało również "tego, któremu los sprzyja". To imię niosące ze sobą pozytywne konotacje, sugerujące pobożność, dobroć i bliskość z duchowością.

Popularność imienia Bogumił w Polsce

Współcześnie imię Bogumił jest rzadko nadawane. W drugiej połowie XX wieku było nieco bardziej popularne, zwłaszcza w środowiskach, które ceniły tradycję i polskie, słowiańskie imiona. Obecnie należy do grupy imion o charakterze niszowym, lecz spotyka się je wśród osób dorosłych i starszego pokolenia. Rodzice rzadko decydują się na to imię dla noworodków. Według rejestru PESEL w 2024 roku imię Bogumił, jako pierwsze nadano jedynie 28 razy.

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