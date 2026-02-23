Łamigłówki i zadania logiczne to doskonałe ćwiczenie dla naszego mózgu. Podczas ich rozwiązywania angażujemy różne funkcje poznawcze, takie jak myślenie logiczne, analiza, planowanie czy zdolność przewidywania. Regularne rozwiązywanie łamigłówek wzmacnia te umiejętności, co przekłada się na łatwiejsze radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami i problemami. Skupienie na zadaniu, jakim jest rozwiązanie łamigłówki, pomaga w rozwijaniu zdolności koncentracji, co jest niezwykle ważne w dzisiejszym świecie, w którym otacza nas tak wiele rozpraszaczy.

To równanie sprawia spore problemy większości osób

Niektóre łamigłówki wymagają nieszablonowego myślenia i znajdowania nietypowych rozwiązań. Wiele zadań logicznych oraz matematycznych wymaga od nas także usystematyzowanej wiedzy. Jeśli chcecie poćwiczyć sprawność umysłową i sprawdzić, jak dużo wciąż pamiętacie z lekcji matematyki, mamy dla was zadanie, które to zweryfikuje. Na pozór proste równanie sprawiło, że wiele osób łamie sobie nad nim głowę przez długie minuty szukając w głowie sposobu na poprawne rozwiązanie. Jesteście gotowi podjąć wyzwanie? Pamiętajcie jednak, aby nie używać kalkulatora i nie szukać odpowiedzi w internecie, gdyż wówczas nie będziecie mieć żadnej frajdy z udzielenia poprawnej odpowiedzi!

Czy wiesz ile to jest 4 x 4 + 4 x 4 + 4 – 4 x 4 = ?

Jeśli udało wam się rozwiązać to zadanie, gratulujemy, oznacza to, że matematykę macie w małym paluszku. Jeśli jednak sprawiło wam ono problemy, nie martwcie się. Jak podają twórcy łamigłówki, nie udaje się to aż 73% osób, które podejmują się rozwiązania tego zadania.

Jak poprawnie rozwiązać to równanie?

Aby udzielić poprawnej odpowiedzi, wystarczy znać podstawowe zasady działań arytmetycznych, które poznaliśmy już w szkole podstawowej. Już wiecie, jaki jest wynik? Jeśli nie, spieszymy z odpowiedzią. Najpierw należy zacząć od mnożenia, aby sobie ułatwić to zadanie, można nawiasami wydzielić cyfry, które należy pomnożyć. Następnie uzyskany wynik mnożenia powinniśmy dodać, a na końcu odjąć liczbę 16, w ten sposób otrzymamy poprawny wynik, czyli 20.

4 x 4 + 4 x 4 + 4 – 4 x 4 = (4 x 4) + (4 x 4) + 4 – (4 x 4) = 16 + 16 + 4 – 16 = 20

Udało wam się uzyskać poprawny wynik tego równania? Jeśli nie, nie martwcie się, tylko zacznijcie regularnie trenować swój umysł. Następnym razem pójdzie wam lepiej!

