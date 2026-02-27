Ile to jest (2+8x2):2+3x4=? Odpowiesz poprawnie w mniej niż 20 sekund?

Gimnastyka umysłu to inwestycja w nasze zdrowie, samopoczucie i rozwój osobisty. Regularne ćwiczenia umysłowe, takie jak rozwiązywanie zagadek, uczenie się nowych rzeczy czy granie w gry logiczne, wzmacniają pamięć, koncentrację, uwagę i zdolność logicznego myślenia. Aktywność umysłowa stymuluje tworzenie nowych połączeń nerwowych i chroni przed degeneracją komórek mózgowych, co może opóźnić wystąpienie demencji i choroby Alzheimera. Gimnastyka umysłu pobudza wyobraźnię i pomaga w generowaniu nowych pomysłów, co jest szczególnie ważne w pracy i życiu osobistym. Skupienie się na zadaniach umysłowych odwraca uwagę od problemów i pozwala na chwilę relaksu, co może obniżyć poziom stresu i poprawić nastrój. Aktywność umysłowa to świetny sposób na spędzanie wolnego czasu i zapobieganie nudzie, szczególnie w sytuacjach, gdy nie mamy dostępu do innych form rozrywki. Warto zatem poświęcić jej kilka minut dziennie, aby cieszyć się lepszą pamięcią, koncentracją, kreatywnością i ogólną sprawnością umysłową przez długie lata.

Jedną z form ćwiczenia naszego umysłu jest rozwiązywanie zagadek matematycznych. Mamy dla was z pozoru proste równanie, z którym z pewnością bez problemu poradzą sobie uczniowie podstawówki. Dorośli jednak często głowią się nad poprawną odpowiedzią, wszystko przez brak znajomości reguł matematycznych. Jesteście gotowi? Na podanie poprawnej odpowiedzi macie 20 sekund!

(2+8x2):2+3x4=? Rozwiązanie krok po kroku

1. Najpierw wykonujemy działania w nawiasach, pamiętając, iż w pierwszej kolejności należy zająć się mnożeniem lub dzieleniem, jeśli takie działanie występuje: 8 × 2 = 16 (2 + 16) : 2 + 3 × 4

2. Następnie wykonujemy dodawanie w nawiasie: 2 + 16 = 18 18 : 2 + 3 × 4

3. Kolejnym krokiem jest wykonanie dzielenia i mnożenia poza nawiasem (od lewej do prawej): 18 : 2 = 9 3 × 4 = 12

4. Teraz pozostaje nam już jedynie dodawanie: 9 + 12 = 21

Poprawny wynik to: 21

Udało wam się poprawnie rozwiązać równanie w mniej niż 20 sekund? Jeśli nie, nic nie szkodzi, wystarczy trochę praktyki, a z kolejnymi działaniami z pewnością poradzicie sobie bez najmniejszych problemów.

